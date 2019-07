Sem luz, Hospital das Clínicas cancela cirurgias e internações

Cirurgias, internações e alguns exames que estavam previstos para serem realizados nesta segunda-feira (29) no Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (Hupes/Ufba) tiveram que ser reagendados por falta de luz na unidade. Já as consultas no Ambulatório Magalhães Neto e Centro Pediátrico estão funcionando normalmente.

Em nota, o hospital informou que uma árvore caiu, por volta das 11h de domingo (28), na área da Faculdade de Medicina/Ufba, Campus Canela, atingindo o fornecimento de energia elétrica do Complexo Hospitalar. A unidade ficou parcialmente sem energia elétrica desde ontem, mantendo o funcionamento, com geradores, das áreas prioritárias como enfermarias, UTI´s e unidade de pediatria.

O fornecimento de energia elétrica foi normalizado no Hupes por volta de 10h30 desta segunda. Segundo a assessoria dos Hospital das Clínicas, os reagendamentos dos procedimentos serão feitos de forma gradativa.

(Marina Silva/Arquivo CORREIO)

A Coelba iniciou os trabalhos na manhã de domingo, porém, não conseguiu concluir o serviço devido as fortes chuvas que atrapalharam o trabalho das equipes. A Superintendência de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sumai/Ufba) e da Infraestrutura do Hupes estão trabalhando para retomar o funcionamento total de energia do Hospital.

"Pedimos a compreensão de todos, já que a queda da árvore foi uma situação inesperada. Todas as medidas estão sendo tomadas para a regularização o quanto antes da situação", informa o hospital, por meio de nota.

Já a Coelba informou que a queda de uma árvore provocou o desligamento da rede elétrica da região às 11h45. A concessionária esclareceu que os consumidores ficaram sem o serviço por apenas quatro minutos, já que a normalização ocorreu rapidamente após transferência de cargas. "O Hospital da Ufba, onde está a árvore, foi normalizado às 12h40. Equipes da Coelba trabalham na recomposição da rede elétrica do local", informa.

Confira, na íntegra, nota do Hupes:

"Diante das chuvas intensas que atingiram Salvador neste domingo (28) uma árvore caiu, por volta das 11h, na área da Faculdade de Medicina/Ufba, Campus Canela, atingindo o fornecimento de energia elétrica do Complexo Hospitalar Universitário professor Edgard Santos (Hupes/Ufba). O Hospital ficou parcialmente sem energia elétrica desde ontem, mantendo o funcionamento, com geradores, das áreas prioritárias como enfermarias, UTI´s e unidade de pediatria.

A Coelba iniciou os trabalhos ontem e concluiu na manhã de hoje (29), por volta das 10h30. A energia elétrica do Hupes voltou a funcionar em sua totalidade. Cirurgias, internações e alguns exames que estavam marcados para esta manhã não aconteceram, e estão sendo reagendados de acordo com os dias e horários programados pelas equipes de cada serviço. As consultas no Ambulatório Magalhães Neto e Centro Pediátrico continuam funcionando normalmente."