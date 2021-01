Sem Matheus Frizzo, Vitória faz coletivo focado no América-MG

O técnico Rodrigo Chagas pode ter uma baixa no meio-campo do Vitória no jogo contra o América-MG, sábado (9), às 19h, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Pelo segundo dia consecutivo, o volante Matheus Frizzo não treinou com o grupo. Com um trauma no joelho direito, o atleta passou novamente por tratamento na Toca do Leão. Ele ainda não está vetado pelos médicos, mas é dúvida para o confronto com o líder da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sem Frizzo, Rodrigo Chagas comandou nesta quarta-feira (6) uma atividade tática e, posteriormente, um coletivo. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, que não divulgou os times armados, o treinador fez ajustes e orientou os jogadores de acordo com as características do rival mineiro. Por conta da pandemia de coronavírus, a imprensa não tem acesso ao centro de treinamento rubro-negro.

A tendência é que, caso Matheus Frizzo não possa atuar, o também volante Lucas Cândido fique com a vaga no meio-campo. Em 15º lugar, o Vitória soma 37 pontos, apenas dois a mais que o Náutico, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Van, Alisson Farias e Léo seguem realizando trabalho de transição. Já o goleiro Ronaldo trabalhou no gramado pelo segundo dia consecutivo após se recuperar da lesão na coxa. A presença dele embaixo das traves diante do América-MG, no entanto, ainda não é certa. Caso ele não reúna condições de atuar, César será mantido como titular no gol. O Vitória volta a treinar na manhã de quinta-feira (7) e viaja para Belo Horizonte na sexta-feira (8).