Sem medo de mexer nos clássicos

Passando por grandes mudanças, o mercado editorial brasileiro tem se deparado com um grande desafio: encontrar novos modelos para o velho negócio e conquistar o disperso jovem leitor. Recorrer aos clássicos, a história mostra, é sempre uma alternativa. Pelo menos foi este o caminho encontrado pela recém-criada editora Antofágica, que chega ao mercado com uma versão caprichada e com acento pop do livro A Metamorfose, de Franz Kafka (1883-1924).

Nova edição de A Metamorfose traz ilustrações de Lourenço Mutarelli (Foto:reprodução)

O principal diferencial da publicação é um conjunto de 93 ilustrações exclusivas do escritor e desenhista paulista Lourenço Mutarelli, que traduzem visualmente o drama de Gregor Samsa em sua transformação mostruosa num inseto. O texto integral foi traduzido diretamente do alemão por Petê Rissatti.

A escolha deste livro, explica o publisher Daniel Lamen, 31, deve-se ao interesse que ele segue despertando em diferentes gerações. “É um livro que mexe muito com todo mundo, está muito presente no audiovisual e dialoga com a cultura pop”, afirma Daniel, que já passou por editoras como Leia e Intrínseca.

Por isso, para fisgar o novo leitor, além do livro físico, a Antofágica criou um canal no Youtube com conteúdos específicos. Um deles, por exemplo, é sobre a influência de Kafka na cultura pop . “Acredito que há uma crise no modelo e não no mercado do livro. As editoras é que precisam se reinventar”, pontua Daniel.

No caso da Antofágica, outro diferencial é a venda, que acontece basicamente através do site da Amazon. A próxima aposta da editora é o igualmente clássico Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, com 88 ilustrações de Candido Portinari - que foram feitas nos anos de 1940 para uma edição especial do livro.

Quadrinho

Outro clássico que acaba de ganhar uma versão sedutora é Os Sertões, de Euclides da Cunha (1866-1909). Embalada pela última edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que homenageou o autor, a Companhia das Letras lança a HQ Os Sertões - A Luta, através de seu selo de quadrinhos.

A parceria criativa entre o roteirista Carlos Ferreira e o ilustrador Rodrigo Rosa contextualiza de maneira ágil a Guerra de Canudos, o surgimento da figura do beato Antônio Conselheiro, os principais fatos da luta sangrenta e desigual e a presença de Euclides da Cunha como correspondente no sertão baiano.

Tá tudo lá, com muitas imagens e poucas palavras. As primeiras treze páginas traduzem bem a iniciativa e o olhar certeiro da dupla. Nelas, a narrativa mostra, apenas com imagens, a metamorfose que teria transformado Antônio em Conselheiro.





FICHAS

Livro: A Metarmofose

Autor: Franz Kafka

Ilustrações Lourenço Mutarelli

Editora: Antofágica

Preço: R$ 49,90 (232 páginas)





HQ: Os Sertões - A Luta

Roteiro: Carlos Ferreira

Desenhos: Rodrigo Rosa

Editora: EditoraQuadrinhos na Cia.

Preço: R$ 49,90 (95 páginas)