Sem notícias de parentes, mulheres se reúnem na frente do Complexo da Mata Escura

Sem notícias sobre o estado de saúde de parentes após uma rebelião no Complexo Penitenciário da Mata Escura, mulheres estão na porta da unidade prisional em busca de informações sobre seus maridos e filhos. Uma delas soube que o companheiro foi baleado e tomou conhecimento através de vídeos que circulam nas redes sociais. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), cinco detentos morreram e outros 18 ficaram feridos.

"Atiraram nele. Ele está ferido em duas partes: costela e braço. Reconheci através das tatuagens de vídeos e fotos que estão circulando por aí. Até agora ninguém do complexo veio aqui nos dar uma posição. Tenho uma filha pequena que não para de perguntar pelo pai. O que nós queremos é um posicionamento", declarou a mulher de um detento, que cumpre pena no local desde 2012.

Outra mulher que também reclama da falta de informações oficiais esteve ontem ela entrou no Hospital Geral do Estado (HGE), para onde foram levados os feridos. Ela disse que lá foi informada que havia mais mortos, além dos cinco já confirmados pela Seap. "Falaram pra mim que são mais de dez óbitos. A maioria entrou como ignorado. Gente com braço decapitado dedo arrancado. Teve um que estava todo coberto com papel alumínio deve o estrago do corpo. E eu não sei se o meu marido está entre os que estão lá dentro do presídio ou no hospital", disse ela.

Arma

Uma outra mulher disse que os policiais penais que fazem neste momento uma revista foram avisados para não entrarem nas celas dos integrantes do Comando Vermelho. "Uma amiga disse que tem o irmão lá dentro disse que se os agentes entrarem, o CV vai atirar em todo mundo", disse.

No entanto, uma outra parente de detento contou outra versão. "Quem está armada é a Tropa. É difícil para nós ficarmos aqui sem qualquer informação, sabe que os nossos maridos e filhos esperam estão lá podendo morrer a qualquer momento, num local onde deveriam estar seguros", declarou.

Investigação

Em nota, as Secretarias da Segurança Pública (SSP) e de Administração Penitenciária (Seap) informaram que investigam a entrada de armas, no Complexo de Mata Escura. Segundo a SSP, 18 internos ficaram feridos e foram encaminhados para unidades de saúde.

A ocorrência começou às 15h45, quando policiais penais ouviram disparos de arma de fogo, no Módulo II da Lemos Brito. Guarnições do Batalhão de Guardas (BG) da Polícia Militar foram até o local e impediram a fuga de detentos pela porta principal daquela unidade.

Na sequência, com reforços de equipes do Bope, Batalhão de Choque, Graer, Apolo, Gêmeos e Rondesp Central, os militares entraram na unidade prisional, reestabelecendo o controle. Armas brancas e de fogo foram apreendidas. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil investiga a motivação dos crimes e os autores.