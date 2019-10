Sem pistas do time titular, Bahia está pronto para pegar o Inter

O Bahia está pronto para pegar o Internacional, neste sábado (26), às 19h, na Fonte Nova, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na manhã desta sexta-feira (25), o técnico Roger Machado comandou o último treino antes da partida. Com a presença de quase todo o elenco, o treinador fez um trabalho com foco nas bolas paradas. Foi nessa atividade que Roger esboçou o time que entra em campo.

O treinador não deu pistas sobre a equipe titular, mas confirmou que Giovanni segue na lateral esquerda, já que Moisés ainda não reúne condições de jogo. A grande dúvida do tricolor está no meio-campo e ataque. Sem Élber, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Roger vai ser forçado a mudar o time.

Marco Antônio e Artur Caíke disputam a posição, enquanto João Pedro corre por fora. Roger não descartou até mesmo a entrada dos dois primeiros no time. Nesse caso, o meia Alejandro Guerra seria sacado da equipe.

Roger só vai divulgar o time minutos antes do início da partida, mas uma equipe provável tem: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Giovanni; Gregore Flávio e Guerra; Marco Antônio (Arthur Caíke), Artur e Gilberto.

Com 41 pontos, o Bahia está na oitava colocação da Série A. Já o Internacional é o sexto, com 42, um a mais que o tricolor. Por isso, o duelo na Fonte Nova é um confronto direto por uma vaga no G6 do Campeonato Brasileiro.