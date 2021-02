Sem Ramírez, Bahia volta aos treinos de olho no Goiás

Um dia depois da derrota para o Fluminense, por 1x0, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o duelo contra o Goiás, neste sábado (6), às 19h, também na Fonte Nova.

A principal novidade do dia foi a presença do lateral Nino Paraíba. Depois de sofrer entorse e reclamar de dor no tornozelo, o camisa 2 fez um trabalho específico em um dos campos da Cidade Tricolor e pode ficar à disposição para a partida contra o alviverde.

Já o meia Ramírez, que deixou o campo chorando e com suspeita de lesão no ligamento do joelho, fez tratamento no departamento médico. O colombiano é dúvida para a partida de sábado.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Fluminense fizeram trabalho regenerativo, enquanto o resto do elenco fez um treino de posse de bola em um dos campos do CT.

Para o jogo contra o Goiás, Dado Cavalcanti vai ter o retorno de Rossi, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O goleiro Douglas, com dor no joelho, tratou na fisioterapia e vai ser reavaliado pelo departamento médico.