Sem Rodrigão, elenco do Vitória faz treino leve na Toca

Depois de três dias de treinos, a comissão técnica do Vitória resolveu pegar leve na manhã chuvosa desta quinta-feira (2). Com atividades lúdicas e futevôlei, o clima de descontração tomou conta da Toca do Leão, mas também houve trabalho direcionado. Sob os olhares do comandante Fabiano Soares, o auxiliar Ricardo Amadeu orientou bolas paradas ofensivas para o jogo contra o Volta Redonda.

Recém-contratado, o centroavante Rodrigão não foi para campo. Ele fez uma atividade em separado na academia do clube. O atacante de 28 anos iniciou os treinos com o grupo na tarde de quarta-feira (1º) e a apresentação oficial dele está prevista para ocorrer na sexta (3). O jogador ainda aguarda ser regularizado para ficar à disposição do técnico Fabiano Soares.

Quem também não participou do treinamento com o restante do grupo foi o lateral esquerdo Guilherme Lazaroni. Pelo segundo dia consecutivo, ele realizou uma atividade controlada com a orientação dos fisioterapeutas do clube para ajudar na recuperação da lesão muscular que sofreu.

O Vitória entra em campo no domingo (5), às 16h, quando recebe o Volta Redonda, no Barradão, em jogo válido pela 9ª rodada da Série C do Brasileiro. O Leão e a equipe do Rio de Janeiro têm campanhas semelhantes e somam 10 pontos cada. O rubro-negro está em 12º lugar. O adversário está uma posição acima, em 11º, porque leva a melhor no saldo de gols (3 contra 1). Primeiro time do G8, o Manaus é o 8º colocado, com 12 pontos. Líder da competição, o Mirassol soma 17.