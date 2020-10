Sem Rodriguinho, Bahia fecha preparação para pegar o Vasco

O Bahia está pronto para encarar o Vasco da Gama, em duelo que acontece nesta quarta-feira (7), às 19h15, no estádio de Pituaçu, pela 14ª rodada do Brasileirão. A notícia ruim para os tricolores é que o meia Rodriguinho deve desfalcar a equipe em mais uma partida.

Ainda se recuperando de trauma no pé, o camisa 10 não participou da atividade desta terça-feira (6), na Cidade Tricolor. Rodriguinho esteve no CT, mas fez apenas um trabalho leve na academia. A última vez que ele esteve em campo foi na derrota por 1x0, para o Athletico-PR, em Curitiba. Depois disso, o meia ficou fora no triunfo sobre o Botafogo, por 2x1, no Rio de Janeiro, e na derrota para o Sport, também por 2x1, em Pituaçu.

O restante do elenco trabalhou sob o comando do técnico Mano Menezes. Durante a atividade, o treinador esboçou a equipe que vai começar o duelo contra o Vasco, mas a escalação só vai ser divulgada minutos antes do confronto.

A tendência é de que o Bahia tenha o mesmo time que iniciou na derrota para o Sport, mas não será surpresa se o treinador promover mudanças no sistema defensivo, já que o Bahia tem a pior defesa do Brasileirão, com 22 gols sofridos em 13 jogos. Assim, uma provável escalação tem:

Douglas, Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Gregore, Elias, Ramires, Marco Antônio (Clayson) e Élber; Gilberto.

Com 12 pontos, o Bahia está na 16ª colocação do Brasileirão e precisa vencer para se distanciar da zona de rebaixamento. O tricolor vem de quatro derrotas como mandante na Série A. Já o Vasco, que não vence há cinco jogos, tem 18 pontos e inicia a rodada na nona posição.