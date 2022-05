Sem saber pilotar, passageiro pousa avião após piloto passar mal; assista

Um passageiro sem experiência de voo assumiu o controle de uma aeronave e foi responsável pelo pouso, após o piloto passar mal. O situação inusitada aconteceu na Flórida, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (10). O pouso foi realizado no Aeroporto Internacional de Palm Beach.

Após a emergência com o piloto, o passageiro conseguiu entrar em contato com o Controle de Tráfego Aéreo em Fort Pierce.

“Tenho uma situação séria aqui. Meu piloto ficou incoerente. Eu não tenho ideia de como pilotar o avião”, disse ele aos controladores, que perguntaram qual era a posição em que estava. “Não faço ideia”, disse o passageiro. “Eu posso ver a costa da Flórida na minha frente. E eu não faço ideia.”

Assista:

Os controladores de tráfego aéreo solicitaram então que o passageiro mantivesse as asas da aeronave niveladas e tentasse seguir para a costa, fosse para o Norte ou para o Sul, enquanto eles tentavam localizar o avião.

Após quatro minutos, finalmente os controladores identificaram o radar, que estava a 40 quilômetros ao Norte de Palm Beach, na costa de Boca Raton. A partir de então, o controle de tráfego aéreo guiou pelo rádio o homem até o solo, no que foi considerado um pouso seguro e estável.

“Você acabou de testemunhar alguns passageiros pousando naquele avião”, um controlador teria dito pelo rádio quando a saga apavorante chegou ao fim. “Você disse que os passageiros pousaram o avião?”, outra pessoa foi ouvida perguntando. “Isso mesmo”, respondeu o controlador.

O nome do heroico passageiro nem a condição do piloto doente foram divulgados. O avião de aproximadamente 11,6 metros atinge velocidades de 340km/h, acomoda até 14 pessoas e possui uma envergadura de 15 metros, de acordo com a Cessna.

