Sem Samuel, Vitória está pronto para decisão contra o Itabaiana

Artilheiro do Vitória na temporada, o atacante Samuel não vai defender o rubro-negro contra o Itabaiana na decisão da pré-Copa do Nordeste. Acima do peso, o prata da casa não foi relacionado para o jogo de terça-feira (19), às 21h30, no Barradão. A informação foi publicada inicialmente pelo site Galáticos Online e confirmada pelo CORREIO.

Autor de nove gols, Samuel disputou 45 jogos este ano, 37 deles como titular. Prata da casa e um dos destaques do elenco no começo da temporada, o atacante de 20 anos caiu de produção e, no mês passado, perdeu a vaga no time. Nos últimos três jogos em que esteve à disposição, iniciou no banco de reservas, mas sempre foi aproveitado no decorrer deles. Manoel assumiu a camisa 9.

A tendência é que o técnico Wagner Lopes escale o mesmo time que começou em campo no triunfo por 1x0 contra o Sampaio Corrêa, na última rodada da Série B do Brasileiro: Lucas Arcanjo, Van, Wallace, Mateus Moraes e Roberto; João Pedro, Bruno Oliveira e Eduardo; Fabinho, Marcinho e Manoel.

Caso queria mexer na equipe, tem a opção de utilizar o volante Fernando Neto, que está recuperado de contusão. Já Pablo Siles foi liberado para viajar ao Uruguai para resolver assuntos pessoais.

"O jogador realmente teve um problema e está resolvendo. A gente espera que na data marcada ele volte e se apresente. É o que a gente está esperando", afirmou o técnico Wagner Lopes. Negociado junto ao Athletico-PR, o volante ainda se recupera de contusão.

Quem também não está à disposição é o goleiro Caíque. Ele teve uma luxação no dedo mindinho da mão direita, está afastado dos treinamentos e já iniciou tratamento de fisioterapia.

O elenco do Vitória finalizou a preparação para o jogo contra o Itabaiana na manhã desta segunda-feira (18), na Toca do Leão. O rubro-negro não tem vaga garantida na edição do ano que vem da Copa do Nordeste e por isso está disputando a fase preliminar.

O primeiro desafio é diante do Itabaiana. A equipe sergipana venceu o Bahia de Feira nos pênaltis por 3x1 e avançou para a segunda fase, onde encontrará o Leão. O jogo é único e apenas o vencedor avança à terceira fase da pré-Copa do Nordeste.