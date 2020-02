Sem tempo: Vitória embarca para duelo da Copa do Brasil

Para os jogadores do Vitória, a festa em Salvador por ter vencido o Ba-Vi teve de ser curta. O duelo na Fonte Nova, no último sábado (8), acabou às 20h. E na manhã deste domingo (9), às 8h, o time se reapresentou na Toca do Leão. E às 20h já estava embarcando para o Maranhão.

A pressa tem motivo: nesta terça-feira (11), às 21h30, o rubro-negro tem o importante confronto em jogo único com o Imperatriz, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Leão avançará de fase se não for derrotado.

Com desfalques importantes, Geninho relacionou 19 atletas para a partida. Mais uma vez, o comandante não contará com o atacante Alisson Farias, que ficou de fora do Ba-Vi. O atleta está com lesão na panturrilha direita.

O zagueiro Gabriel Furtado e o atacante Felipe Garcia seguem fora por lesão. Apesar do corte profundo no supercílio que teve durante o Ba-Vi, o volante Jean foi relacionado.

Será uma viagem longa. O voo terá conexão no Recife e escala em São Luís antes de chegar ao aeroporto de Imperatriz. A equipe desembarcará na madrugada de segunda-feira (10). Por conta disso, deve fazer apenas uma atividade rápida antes da partida.

Pelos atletas relacionados, o Vitória deve ter Ronaldo; Van, João Victor, Maurício Ramos e Carleto; Guilherme Rend, Gerson Magrão (Jean) e Fernando Neto; Vico, Júnior Viçosa e Léo Ceará.

Relacionados:

Goleiros: Lucas Arcanjo e Ronaldo

Laterais: Carleto, Van, Jonathan Bocão e Rafael Carioca

Zagueiros: João Victor, Maurício Ramos e John

Volantes: Guilherme Rend, Gerson Magrão, Jean e Rodrigo Andrade

Meias: Fernando Neto e Matheus Tenório

Atacantes: Júnior Viçosa, Léo Ceará, Rodrigo Carioca e Vico.