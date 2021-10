Sem vacina, Bolsonaro é barrado em jogo do Santos na Vila Belmiro

Passando o feriado na Baixada Santista, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro gostaria de assistir ao jogo Santos x Grêmio, na Vila Belmiro, neste domingo (10). No entanto, os planos do chefe do executivo foram frustrados por conta da sua ausência de vacinação - pré-requisito para frequentar estádios de futebol em São Paulo.

Até o momento, o presidente se negou a se vacinar contra a Covid-19 e tem colocado em dúvida a eficácia dos imunizantes.

“Por que cartão, passaporte da vacina? Queria ver jogo do Santos, disseram que tem que estar vacinado. Por que isso?”, questionou em tom de indignação durante entrevista coletiva. “Eu tenho mais anticorpos do que quem tomou a vacina”, completou.

Todas as pesquisas científicas desmentem essa afirmação do presidente. Tomar a vacina é a forma mais segura e garantida de se proteger do coronavírus.

O jogo

Por conta da ausência da vacina, Bolsonaro perdeu a oportunidade de presenciar uma vitória épica do Santos. Com gol de Wagner Palha nos acréscimos, o Peixe venceu os gaúchos por 1x0.

Com o resultado, o alvinegro deixou a Zona de Rebaixamento, ultrapassando o Bahia, que voltou à zona da degola.