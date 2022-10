Sem vencer há um mês, Bahia tem campanha de 2015 como fantasma na Série B

O que parecia ser um final de temporada tranquilo transformou-se em um momento de drama com pitadas de tensão para o Bahia na Série B. Sem vencer há cinco jogos no Brasileirão, o tricolor se vê ameaçado pela chance de não conseguir o acesso à primeira divisão.

Dentro do G4 desde a primeira rodada da Série B, o Bahia tinha tudo para seguir os passos do Cruzeiro e confirmar o retorno à Série A de forma tranquila. Mas os últimos resultados fizeram o Esquadrão se aproximar dos concorrentes.

Com 53 pontos, o time baiano é o terceiro colocado. A distância para o 5º, que chegou a ser de nove pontos, caiu para apenas quatro e pode ser reduzida para três caso o Ituano vença o Cruzeiro, nesta quarta-feira (5), no Mineirão.

A explicação para o momento turbulento que o tricolor atravessa passa diretamente pelo desempenho em campo. A equipe conquistou apenas seis dos últimos 21 pontos que disputou. Um aproveitamento de 28,6%. O último triunfo aconteceu há um mês, por 3x1 sobre o Tombense, na Fonte Nova, no início de setembro.

Além da sequência de cinco jogos sem vitórias na competição, o tricolor deixou a desejar fora de casa no returno da Série B. O time ainda não venceu na condição de visitante. Foram cinco derrotas e três empates em oito partidas.

Restando apenas mais cinco jogos até o final da Série B, o Bahia corre para evitar o possível vexame de não conseguir o acesso depois de disputar boa parte da competição entre os quatro primeiros. Um fantasma, aliás, que assombra o clube por não ser uma possibilidade inédita.

Em 2015, o Bahia passou 21 das 38 rodadas dentro do G4 da Série B. Na reta final, o time caiu de produção e terminou apenas na 9ª colocação, com 58 pontos. Assim como agora, o momento crucial da derrocada tricolor naquele ano foram as sequências sem vencer entre a 26ª e a 30ª rodadas, e entre a 33ª e a 37ª.

Em 2015, derrota para o Santa Cruz na Fonte Nova praticamente sacramentou a permanência do Bahia na Série B (Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia)

A partida que praticamente sacramentou a permanência do Esquadrão na Série B foi a derrota de virada para o Santa Cruz por 2x1, na Fonte Nova, na 34ª rodada. O Bahia era o 4º colocado, com 54 pontos e perdeu a vaga no G4 justamente para o time pernambucano, então 6º, com 52. Depois daquele duelo o time desceu a ladeira e somou apenas mais quatro pontos em 12 possíveis.

É importante destacar que em 2015 a pontuação para alcançar o G4 era maior do que em 2022. Para se ter uma ideia, após a 33ª rodada o Bahia tinha 54 pontos e era o 4º colocado. O Sampaio Corrêa, 5º, tinha 53.

Força da Fonte

A aposta do Bahia na reta final da Série B está na força que o time tem jogando na Fonte Nova. Em casa, o aproveitamento do Esquadrão é de 75%. Foram 11 vitórias, três empates e duas derrotas em 16 partidas. Dos cinco últimos cinco jogos na Série B, três serão em Salvador, contra Brusque, Vila Nova e Guarani. Longe dos seus domínios, a equipe encara o Grêmio e o CRB.

“Só faltam cinco jogos, e tenho certeza que, sábado, a nossa torcida, como sempre, vai lotar, vai ajudar muito a gente, vai dar muita força, e espero que a gente consiga retribuir com os três pontos e dar sequência no nosso acesso”, disse o meia Daniel, convocando a torcida para o jogo contra o Brusque, neste sábado (8).

De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais, as chances de acesso do Bahia são de 83,5%. Vice-líder, o Grêmio aparece com 97%, enquanto o Vasco, que fecha o G4, tem 61,6% de possibilidade de jogar a Série A em 2023. Primeiro time fora da zona de classificação, o Sport apresenta 20,7% de chance de subir.