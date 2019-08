Sem verba, Receita pode parar de emitir CPF e restituir IR, diz jornal

Os sistemas da Receita Federal que fazem serviço como a emissão de CPF e restituição do Imposto de Renda, sem dinheiro, podem parar de funcionar já a partir da semana que vem, de acordo com O Globo. O jornal teve acesso a um comunicado interno que informa que os sistemas serão desligados no domingo (25) por falta de verba para manutenção.

Desde o início desse ano, o governo contingenciou mais de R$ 33 bilhões em gastos por conta da economia fraca e abaixo do projetado. Os cortes no Ministério da Economia chegaram a R$ 4,4 bilhões.

Por conta disso, a Receita também terá que parar de mandar cartas de cobranças aos devedores e paralisar operações de comércio exterior. Todas as informações estão no comunicado.

Alguns funcionários da Receita têm defendido transformar o Fisco em uma autarquia, para que tenha autonomia orçamentária, entre outras reivindicações, informa o jornal.