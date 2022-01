Sem Wallace, Vitória divulga lista de jogadores do elenco em 2022

De olho na temporada 2022, o Vitória divulgou a lista de jogadores que vão fazer parte do elenco principal. Ao todo, o Leão fez 14 contratações e vai mesclar as caras novas com alguns remanescentes do ano passado e atletas formados nas categorias de base.

O que chamou mesmo a atenção foi a ausência do zagueiro e capitão Wallace. Apesar de ter contrato, o nome do jogador não aparece na lista de atletas que estarão à disposição do técnico Dado Cavalcanti.

Embora o Vitória não tenha divulgado qual será o futuro do defensor, a saída dele já vinha sendo tratada nos bastidores. O presidente em exercício, Fábio Mota, chegou a explicar que o salário do zagueiro está fora da realidade que o rubro-negro pode pagar. Rebaixado para a Série C do Brasileirão e fora da Copa do Nordeste, a diretoria reduzirá em 50% os custos da estrutura do clube.

Procurado pela reportagem, Wallace afirmou que sua situação na Toca ainda está para ser resolvida nesta semana e por isso não tem como dar informações a respeito.

Além do capitão, não aparecem na lista oficial do clube o atacante Alisson Farias e o volante Rodrigo Andrade. Eles não estão nos planos e devem ser repassados para outras equipes. Alisson Farias, por exemplo, estava em negociações com o Mirassol. Rodrigo Andrade terminou 2021 emprestado ao Guarani.

Foto: EC Vitória/Divulgação

Ano novo, caras novas

A reapresentação do elenco acontecerá nesta segunda-feira (3), dando início à curta pré-temporada, pois o time estreia no Campeonato Baiano no dia 16, contra a Juazeirense, no Barradão. Além da nova comissão técnica, encabeçada por Dado Cavalcanti, os rubro-negros vão se acostumar com muitos novos nomes.

Entre os 14 jogadores contratados, o meia Jádson, de 38 anos, é o mais conhecido. Do elenco rebaixado, apenas o atacante Dinei e o volante João Pedro tiveram os contratos renovados. No entanto, outros atletas que possuíam vínculos mais longos vão continuar em 2022.

A relação de jogadores, aliás, vai sofrer pelo menos uma mudança. Apesar de contar com o atacante Samuel, o jogador está sendo negociado para o futebol japonês. A resolução de trâmites burocráticos ficou para os primeiros dias de janeiro.

Confira o elenco do Vitória em 2022:

Goleiros

Cabral

Caíque

Lucas Arcanjo

Yuri



Zagueiros

Alisson

Carlos

Ewerton Páscoa

Marco Antônio

Mateus Moraes



Laterais

Alemão

Iury

Vicente

Salomão



Volantes

João Pedro

Pablo

Alan Santos



Meias

Eduardo

Alan Pedro

Gabriel Santiago

Jadson

Ruan Nascimento



Atacantes

David

Alisson Santos

Erik

Hítalo

Jefferson Renan

Luidy

Roberto

Guilherme Queiroz

Dinei

Samuel