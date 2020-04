Semáforos em Salvador ficarão em intermitente durante pandemia; veja lista

Com o baixo movimento nas vias da cidade por conta do isolamento social sugerido por conta do novo coronavírus, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que vai deixar alguns semáforos em modo intermitente - ou seja, em amarelo piscante. Veja a relação de sinaleiras abaixo.

De acordo com a pasta, que é ligada à prefeitura, os equipamentos afetados são aqueles próximos de escolas, centros comerciais ou academias que estão com atividades suspensas. "Esses locais foram cuidadosamente analisados pela equipe técnica da autarquia para que não haja comprometimento da segurança viária de pedestres e condutores", diz o comunicado publicado no site de notícias da prefeitura.

Segundo Fabrizzio Müller, superintendente da Transalvador, a decisão por deixar semáforos no sistema intermitente se deu por uma questão de segurança pública, para evitar que os condutores fiquem muito tempo parados em vias, muitas vezes, sem movimentação. Quando a situação for normalizada, os equipamentos voltam a funcionar regularmente.

“Queremos lembrar aos condutores que, no trânsito, o pedestre tem preferência. Por isso, mesmo com o semáforo intermitente, o condutor deve dar preferência de travessia a quem está a pé”, alerta Müller. Ele destaca também a importância de os pedestres ficarem mais atentos nesses locais.

Relação de semáforos