Seman instala túnel desinfectante na unidade de Sete Portas

A Secretaria de Manutenção (Seman) instalou um túnel desinfectante por vapor de ozônio na unidade localizada em Sete Portas para resguardar os funcionários municipais que integram a categoria de serviços essenciais do município e atuam na manutenção da cidade. A pasta também adotou o uso de termômetro corporal como protocolo de acesso dos servidores.

Mais de 100 colaboradores da Diretoria de Áreas Verdes e realizam podas de árvores e outros serviços ligados à estética e preservação nas ruas da cidade transitam na unidade. O local também abriga outros setores da secretaria.

O titular da Seman, Virgílio Teixeira Daltro, explica que as medidas foram iniciadas na última quinta-feira (30) e tem possibilitado um zelo maior com os colaboradores que estão em serviço. "A intenção destas medidas é combater o contágio da Covid-19. Esse túnel tem como propósito a proteção dos funcionários que vão para a rua, tem contato com diversas outras pessoas e retornam para o setor”, diz o gestor.

Daltro destaca ainda que, com o uso do termômetro, caso seja detectada alguma alteração na temperatura corporal dos servidores, a pasta está preparada para auxiliar o funcionário e tomar as providências necessárias. A expectativa do gestor é que, posteriormente, esse sistema de proteção possa ser implantado em outros setores da pasta, a exemplo da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal).

Segurança dos trabalhadores

O túnel desinfectante tem aproximadamente três metros de altura, 1,4 metro de largura e três de comprimento. Um sensor de presença aciona borrifadores no interior do túnel quando um servidor caminha por ele, com isso, é liberado o ozônio e a substância hipoclorito de sódio.

A desinfecção ocorre de uma forma simples e rápida. Basta que a pessoa entre no túnel, preferencialmente com máscara. Em 10 a 15 segundos, o usuário sai com a roupa livre de vírus e bactérias, e sem a inalação de produtos.

O túnel pode ser colocado, inclusive, em áreas fechadas. As roupas não ficam molhadas e a limpeza ocorre, inclusive, na sola do calçado. A Anvisa possui uma lista de desinfectantes que podem ser usados neste tipo de equipamento que possuem comprovação científica para a eliminação no novo coronavírus.

Como funciona

Os sensores que liberam a água e o desinfectante formam a névoa de limpeza. Eles são controlados eletronicamente, ou seja, não é preciso tocar em nada, apenas se posicionar no sensor que identifica a presença.

Equipamento semelhante está sendo utilizado no Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais de Irmã Dulce, nos Dendezeiros, e no Hospital de Campanha, no Wet´n Wild, na Avenida Paralela. Também foi adotado pela Prefeitura do Rio de Janeiro e em outros municípios, sendo considerado eficiente por médicos infectologistas.