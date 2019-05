Semana de Educação Empreendedora do Sebrae capacita jovens até sexta

Até sexta-feira (31), o Sebrae Bahia promove a Semana de Educação Empreendedora, que acontece no Hotel Fiesta, no Itaigara. A programação, que começou na segunda-feira (27), visa formar multiplicadores do Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), que repassarão o conteúdo a professores de seus respectivos municípios, que, por sua vez, levarão a metodologia para os alunos em sala de aula.

Ao todo, 160 pessoas participam da formação, entre coordenadores pedagógicos, professores e secretários de educação de 56 cidades da Bahia. A previsão é que a metodologia seja repassada aos professores entre junho e julho. A partir de agosto, o conteúdo já deve ser aplicado em sala de aula.

O JEPP é uma metodologia do Programa Nacional de Educação Empreendedora, que tem o objetivo de fomentar a educação e a cultura empreendedora na educação básica. No curso, são apresentadas práticas de aprendizagem, considerando a autonomia do aluno para aprender, além de favorecer o desenvolvimento de atributos e atitudes necessários para a gestão da própria vida.

Nesta sexta-feira, último dia de evento, o grupo vai participar do Fórum de Educação Empreendedora, que vai apresentar cases de sucesso de instituições que receberam as ações do programa do Sebrae na Bahia e em outros estados. Entre as instituições, estão as escolas Marízia Maior e Signos, no painel do ensino básico, além do Instituto Federal Bahia, PUC do Rio Grande do Sul e Universidade de Fortaleza, no painel sobre ensino superior.

No evento, são discutidas práticas de educação empreendedora existentes no Brasil como forma de incentivar os parceiros locais e professores dos quatro níveis de ensino (fundamental, médio, profissional e superior) a promover novas metodologias e formas de implementação da Educação Empreendedora. A abertura contará com a participação do superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury.

Premiação

Ainda na sexta-feira, serão divulgados os vencedores da etapa estadual do Prêmio de Educação Empreendedora, premiação que identifica as boas práticas aplicadas por instituições de ensinos fundamental, médio, profissional e superior. O prêmio vai contemplar os três melhores colocados em iniciativas de educação empreendedora. Na Bahia, 106 propostas foram enviadas ao Sebrae.

Em nível estadual, após análise por banca avaliadora, serão selecionados os 20 melhores cases (cinco para cada categoria) em cada um dos 26 estados, além do Distrito Federal. Esses professores, gestores e diretores estarão automaticamente classificados para a etapa regional. Nessa fase, serão analisados os 108 projetos e indicados 60 finalistas do país, que passarão por banca avaliadora nacional, responsável por apontar os 12 ganhadores nacionais (1º, 2º e 3º lugares de cada categoria).

As melhores iniciativas estaduais e regionais serão reconhecidas com os troféus ouro, prata e bronze de cada categoria (ensino fundamental, ensino médio, ensino profissional e ensino superior). Já os destaques nacionais receberão, além de troféus, um convite para participar de uma missão técnica nacional (1º, 2º e 3º lugares). Por fim, os primeiros colocados em cada uma das quatro categorias vão poder apresentar o projeto em um evento de visibilidade nacional.

O PNEE é desenvolvido pelo Sebrae desde 2013. De lá para cá, mais de 4 milhões de capacitações foram realizadas, além de 200 potenciais empreendedores e 165.498 professores, além de 9.077 instituições parceiras atendidas em todo país. Somente ano passado, foram 958.881 empreendedores e 45.673 professores. Na Bahia, o programa hoje está em 133 municípios, já capacitou 4 mil professores e 110 mil alunos.