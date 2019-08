Semana do Clima começa em Salvador com mais de 5 mil inscritos de 26 países

O prefeito ACM Neto abriu na manhã de hoje (19) a Semana Latino-Americana e Caribenha sobre Mudança do Clima, evento organizado pela ONU e pela prefeitura e que acontece até sexta-feira (23) no Salvador Hall, na Avenida Luiz Viana Filho (Paralela). A programação, que terá a participação de representantes de 26 países e mais de 5 mil inscritos, teve início com a instalação do Painel Salvador de Mudança do Clima.

"Esse é um evento com apelo muito especial em função da discussão do clima, da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente e do impacto que as mudanças climáticas estão causando na América Latina e, em especial, no Brasil e em Salvador. Para nós, é a chance de nossa capital apresentar tudo que tem feito quando o assunto é sustentabilidade e resiliência", disse ACM Neto ao chegar ao evento e conceder entrevista à imprensa.

Para o prefeito, a Semana do Clima é uma oportunidade para a cidade, além de mostrar tudo que tem feito na área climática e ambiental, também ganhar mais visibilidade internacional, justamente num ano em que várias publicações estrangeiras importantes estão recomendando que as pessoas conheçam a primeira capital do Brasil .

"São muitos os avanços que Salvador obteve e que nos coloca como paradigma de uma prefeitura comprometida com essas questões da sustentabilidade e da resiliência . Ficamos felizes de termos uma semana intensa de debates sobre esse assunto aqui na cidade. Além disso, leva a imagem de Salvador para o mundo inteiro. Vários países estão aqui, principalmente da América Latina e Caribe. Isso vai repercutir também junto à imprensa de países europeus e asiáticos", salientou ACM Neto.

Antes de abrir o Painel Salvador de Mudança do Clima, ACM Neto, o vice-prefeito Bruno Reis e o secretário municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, André Fraga, entre outros gestores municipais, estiveram reunidos com algumas das autoridades presentes na Cidade do Clima, criada especialmente para sediar o evento internacional, a exemplo do embaixador da Holanda, Kees Van Rij e do renomado climatologista mundial Carlos Nobre.

"É importante para Salvador receber este evento porque demonstra que o governo local está organizado e estruturado para entregar políticas públicas de sustentabilidade. Vamos receber hoje aqui, por exemplo, uma premiação simbólica por termos o primeiro aterro do mundo a ser credenciado pela ONU para negociar créditos de carbono. Isso faz com que todo o resíduo gerado na cidade tenha um índice de 21% de reciclagem, ainda gerando energia e vendendo crédito de carbono", destacou André Fraga.

A Semana do Clima trará para a cidade líderes, formuladores de políticas, atores regionais e globais para discutir ações climáticas para a região e antecede a reunião do clima da ONU, a COP-25, que será em dezembro, no Chile.