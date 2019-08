Semana do Clima inicia nesta segunda-feira (19) em Salvador; confira destaques

Salvador recebe, a partir desta segunda-feira (19) às 9h, a Semana do Clima da América Latina e Caribe 2019, evento da Organização das Nações Unidas (ONU) com participação da Prefeitura.

Durante a semana, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia (DEM), o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), e gestores de outras cidades do país e do mundo, a exemplo do chefe do Executivo municipal de São Paulo, Bruno Covas, estarão presentes na capital para debater a crise climática do planeta.

O evento receberá representantes de 26 países, sendo que 40% deles de fora da capital baiana. Até agora, a semana já possui mais de 4 mil inscritos.

Dentre os destaques do evento estão os shows de Gilberto Gil e Carlinhos Brow na quinta-feira (22) a partir das 18h30 no Salvador Hall, local sede do evento.

A “Cidade do Clima” terá uma praça de alimentação com estandes compartilhados que irão comercializar produtos naturais, saudáveis e orgânicos de produtores locais e agricultura familiar.

Os resíduos orgânicos serão coletados e destinados à compostagem para serem transformados em húmus e utilizados na horta do terraço do Salvador Shopping. Todo o material reciclável também será recolhido pela Cooperativa de Catadores Agentes Ecológicos de Canabrava (CAEC), que fará a comercialização deste material para a indústria, gerando renda para 75 famílias.

As discussões do evento têm como objetivo a implementação do Acordo de Paris - pacto plurinacional para combater as mudanças climáticas. A semana antecede a reunião do clima da ONU (COP-25), que ocorrerá em dezembro, no Chile.

Destaques

A abertura, que ocorrerá a partir das 9h desta segunda-feira (19), terá a instauração do Painel Salvador de Mudança do Clima. Na ocasião, o Plano Municipal de Adaptação e Mitigação da Mudança Climática será anunciado pela prefeitura da capital.

Na terça-feira (20) um debate será realizado a partir das 9h acerca do financiamento climático para cidades da América Latina. Às 14h30 haverá um workshop sobre a transição para economia de baixo carbono.

Na quarta-feira (21) acontecerá a plenária do evento, com a presença do prefeito ACM Neto; do presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia; do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles; do representante da ONG WWF (Fundo Municipal para a Natureza, Manuel Pulgar Vidal; da coordenadora residente da ONU no Brasil, Niky Fabiancic; e do diretor sênior de Política e Programa de Mudanças Climáticas da ONU, Martin Frick.

Durante todo o dia as nove temáticas da Cúpula sobre a Ação Climática da ONU serão debatidas em blocos temáticos. São os temas: transição energética; transição da indústria; infraestrutura, cidades e governos locais; e soluções baseadas na natureza.

Na quarta de noite, o "Pedal Sustentável", um passeio de bicicleta organizado pela Saltur, através do Movimento Salvador Vai de Bike, será realizado pelas ruas de Salvador.

A quinta-feira (22) terá plenárias sobre mudanças climáticas. Na sexta-feira (23) terá o "Painel com prefeitos" e reunirá autoridades da América Latina e Caribe.

Vá de Buzú

O aplicativo Vá de Buzú será testado durante toda a Semana do Clima e começará a funcionar nesta segunda (19). A ferramenta permitirá que qualquer usuário da plataforma Android baixe gratuitamente o aplicativo e, nessa fase de teste, não pague pela viagem testada na linha especial com o ônibus elétrico E135 - Shoping Paralela/Cidade do Clima (Climate Week).

Quando o aplicativo estiver liberado para os 2,3 mil ônibus que circulam na cidade, os usuários poderão colocar crédito diretamente no aplicativo de casa.

Quando estiver em funcionamento, a recarga do aplicativo poderá ser feita através de cartão de crédito, débito ou transferência bancária, além do usuário poder transferir seus créditos para terceiros que também tiverem o App.

O ônibus elétrico fará o seguinte itinerário: Shopping Paralela, Avenida Luís Viana, retornando pelo viaduto da Orlando Gomes, passando novamente pela Avenida Luís Viana, retorno no viaduto em frente à Ferreira Costa e seguindo outra vez pela Avenida Luís Viana até o Shopping Paralela.

Horários de saída do shopping: 7h30, 8h10, 8h50, 12h20, 13h, 13h40, 14h20, 16h, 16h40 e 17h20.

Confira programação completa do evento:

Segunda-feira (19)

8h30 - Registro e Exposição

09h - Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) Dialogo Regional (FECHADO)

09h - Construção de capacidade de Conhecimento para o dia de ação. (FECHADO)

09h - Painel Salvador de Mudança do Clima (ABERTO)

09h - Artigo 6: Diálogo Empresarial (ABERTO)

09h - #Twitt4 Clima: Como as redes sociais podem impulsionar a adaptação (ABERTO)

09h - Fórum Regional Centro e Rede de Tecnologia Climática (CTCN) (FECHADO)

12h30 - Intervalo de almoço/Eventos Paralelos/Action Hub/Estandes de Exposição/Esquina do Conhecimento

14h30 - Workshop sobre Metas Baseadas na Ciência: Por que e como se engajar (FECHADO)

14h30 - Painel Salvador de Mudança do Clima (ABERTO)

14h30 - Artigo 6: Diálogo Empresarial (FECHADO)

Terça-feira (20)

08h30 - Registro e Exposição

09h - Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) Dialogo Regional (FECHADO)

09h - Reunião da Parceria de Marrakech (FECHADO)

09h - Workshop de Trânsparência: Oportunidades Sul-Sul (FECHADO)

09h - Fórum Regional do Centro e Rede de Tecnologia Climática (CTCN) (FECHADO)

09h - O Loop de Ambição: Como os negócios e o Governo podem avançar as políticas que aceleram o crescimento econômico zero-carbono (ABERTO)

09h - Workshop sobre Mobilidade Urbana na Próxima Geração das CNDs (NDCs) (Pré Aprovação Exigida)

12h30 - Intervalo de almoço/Eventos Paralelos/Action Hub/Estandes de Exposição/Esquina do Conhecimento

14h30 - Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) Dialogo Regional (FECHADO)

14h30 - Painel Salvador de Mudança do Clima (ABERTO)

14h30 - Precificação de Carbono, Mercados e Desenvolvimento Sustentável na América Latina e Caribe (ABERTO)

14h30 - Transição para Economia de Baixo Carbono (ABERTO)

14h30 - Workshop sobre Mobilidade Urbana na Próxima Geração das CNDs (NDCs) (Pré Aprovação Exigida)



Quarta-feira (21)

08h30 - Registro e Exposição

09h - Plenário de abertura

10h - Transição da indústria

10h - Infraestruturas, Cidades e Ação Local (Áreas Urbanas e Assentamentos Informais)

10h - Relatório de Rendimentos de Caborno

10h - Trajetória da Academia e da Juventude

12h30 - Intervalo de almoço/Eventos Paralelos/Action Hub/Estandes de Exposição/Esquina do Conhecimento

13h30 - Soluções Baseadas na Natureza (Agricultura e Gestão de Terras)

13h30 - Infraestruturas, Cidades e Ação Global (Transporte)

13h30 - Trajetória da Academia e da Juventude

16h - Transição Energética

16h - Soluções Baseadas na Natureza (Ecossistemas Oceânicos e Recursos Hídricos)

16h - Trajetória da Academia e da Juventude



Quinta-feira (22)

08h30 - Registro e Exposição

09h - Segmento Ministerial: Rumo à COP 25 e Esforços para Alcançar os Objetivos do Acordo de Paris

10h - Governo do Brasil

11h15 - Implementação da Ação Climática: Elevando a ambição

12h30 - Intervalo de almoço/Eventos Paralelos/Action Hub/Estandes de Exposição/Esquina do Conhecimento

14h30 - Estratégias de Longo Prazo e Descarbonização

15h45 - Mercados e Precificação do Caborno

17h - Financiamento das NDCs e Títulos Verdes

19h - Recepção

Sexta-feira (23)

08h30 - Registro e Exposição

09h - Workshop 1: Transformando as CND (NDC) em planos de investimento

09h - Via da Sociedade Civil

09h30 - Workshop 3: TEM A (Financiamento de Adaptação)

10h - Painel de Prefeitos

10h30 - Workshop 4: TEM M (Energia e Cadeia Alimentar)

10h30 - Workshop 2: Transparência

12h30 - Resumo, Conclusões e Recomendações para a Cúpula dos ODS

13h - Cerimônia de encerramento