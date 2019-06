Semana do Clima reforça agenda de Salvador junto à ONU

Os olhos do mundo estarão voltados para Salvador nos dias 19 a 23 de agosto, quando a cidade sediará a Semana LatinoAmericana e Caribenha de Clima, um dos eventos regionais organizados pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) que antecedem a COP-25, maior conferência da ONU acerca do tema, prevista para dezembro, no Chile.

O evento, que é promovido pela Prefeitura de Salvador e será realizado na Arena Fonte Nova, reunirá, durante cinco dias, representantes de governos, setor privado e sociedade civil. Na ocasião, estarão em pauta temas como finanças climáticas, transportes sustentáveis, crédito de carbono, entre outras oportunidades de ação para as cidades.

ACM Neto vai apresentar durante o evento os programas que a prefeitura de Salvador está desenvolvendo dentro da agenda climática

Em uma rede social, o prefeito ACM Neto destacou a importância do evento. "É muito importante para a economia da cidade e para mostrarmos os programas que estamos desenvolvendo dentro da agenda climática. É a primeira capital do Brasil resgatando seu protagonismo no mundo”. Na mesma linha, o secretário municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência, André Fraga, acrescenta que a Semana do Clima ajuda a consolidar o posicionamento internacional de Salvador. “Estamos na fase de implantação do Painel Salvador de Mudança do Clima (IPCC Salvador) e já iniciaremos o desenvolvimento do Plano Municipal de Adaptação e Mitigação as Mudanças Climáticas”, adianta.

Em maio, Fraga esteve na sede da ONU em Bonn, na Alemanha, onde discutiu a organização do evento juntamente com a equipe da entidade para Mudanças Climáticas. No encontro, os participantes definiram as etapas operacionais e principais marcos de comunicação, além da abertura das inscrições para a Semana do Clima, que terá diversas sessões públicas.

Em maio, André Fraga esteve na sede da ONU em Bonn, na Alemanha, onde discutiu a organização do evento com a equipe da entidade para Mudanças Climáticas

Mais concorrida

Nos dois primeiros dias (19 e 20), o evento é fechado. Já nas datas seguintes (21, 22 e 23) está prevista a participação de autoridades, e as atividades serão abertas ao público. Fraga afirma que a recepção dos representantes da ONU pelo fato de Salvador receber a Semana do Clima, em agosto, foi a melhor possível. “Todos estão muito animados com a realização do evento na nossa cidade. Temos superado todas as expectativas em relação a número de inscritos e acreditamos que a Semana de Salvador será uma das mais concorridas da história”, projeta o titular da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência.

Recentemente, o Ministério do Meio Ambiente informou, por meio de nota, que irá formular para a Semana do Clima de Salvador uma proposta “com ênfase na Agenda de Qualidade Ambiental Urbana e no Pagamento por Serviços Ambientais, por meio de instrumentos financeiros que visem dar efetividade econômica às atuais e futuras ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas no Brasil”.

Histórico

Nos últimos anos, Salvador passou a construir um histórico de ações com foco na redução das emissões dos gases causadores do efeito estufa (GEE), um dos principais causadores das mudanças climáticas. A implantação do sistema de aluguel compartilhado de bicicletas, ampliação de ciclovias, distribuição de ecopontos para coleta seletiva e a criação do plano de resiliência estão entre as iniciativas.

Como resultado, Salvador foi aceita em março de 2015 no seleto Cities Climate Leadership Group (C40), entidade global que reúne as maiores cidades do mundo para discutir e trocar experiências no sentido de diminuir os efeitos da poluição no clima mundial. Os membros do C40 têm a responsabilidade de apresentar relatórios sobre as emissões de gás carbônico (CO2). Juntos, eles devem cumprir o desafio de diminuir em 1 gigatonelada (1 bilhão de toneladas) a emissão de gases que provocam o efeito estufa até 2020. Para se ter uma ideia, por ano o mundo emite mais de 31 gigatoneladas de CO2.

Os interessados em participar da Semana LatinoAmericana e Caribenha de Clima podem se inscrever através da internet (www.regionalclimateweeks.org) até o dia 18 de agosto.

Saiba mais

As Semanas Climáticas Regionais inspiram governos, organizações e indivíduos a se tornarem parte do movimento criado pelo Acordo de Paris, estabelecido em 2015 durante a COP-21. É uma iniciativa única que objetiva sensibilizar e apoiar os membros da nossa sociedade nos países em desenvolvimento, em nível regional, para alcançar a neutralidade climática global até meados deste século.

Todos os anos, as Semanas Climáticas Regionais são realizadas nas seguintes regiões: África, América Latina e Caribe e Ásia-Pacífico. Neste ano, as Semanas Climáticas Regionais (o que inclui Salvador) servem como uma preparação para a COP25, que será realizada em dezembro, no Chile. Em março, a Climate Week teve como sede Accra, em Gana (África). Depois de passar pela capital baiana, em agosto, a próxima edição será em setembro, em Bangkok, na Tailândia.

SERVIÇO

O que: Semana LatinoAmericana e Caribenha de Clima

Quando: 19 a 23 de junho

Local: Arena Fonte Nova

Inscrições: pelo site www.regionalclimateweeks.org, até 18 de agosto

