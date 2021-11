Semana do doador: Hemoba promove ações para facilitar doação de sangue na Bahia

Desta segunda-feira (22) até o próximo sábado (27), a Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) vai realizar uma série de atividades especiais por todo o estado para comemorar o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, celebrado todo 25 de novembro. Entre as ações, estão coletas externas, horários diferenciados e atrações culturais para homenagear doadores e, principalmente, incentivar novas doações.



Na capital baiana, a festa já começou. Na manhã desta segunda, rolou apresentação musical da Banda da Guarda Civil Municipal de Salvador, na sede do Hemoba, na Avenida Vasco da Gama, para abrir alas da campanha ‘Heróis da vida real. Nosso superpoder tá no sangue!’, que também homenageia profissionais da saúde e aos doadores fidelizados que possibilitaram o funcionamento das atividades da Hemoba durante a pandemia.

Sobre isso, Fernando Araújo, diretor-geral da Hemoba, ressalta a importância do banco fixo de doadores no período pandêmico e que o momento é para agradecer estas pessoas. “A empatia do povo baiano e o empenho e compromisso dos nossos profissionais têm garantido um estoque seguro para atendimento dos quase 40 mil pacientes cadastrados no ambulatório da Hemoba, além dos pacientes transfundidos nas mais de 350 unidades de saúde da rede pública estadual”, destaca.

(Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO)

Para facilitar as doações no período, durante a semana, a unidade móvel de coleta da Hemoba ficará estacionada no Hospital das Clínicas (HUPES), no bairro do Canela, recebendo candidatos à doação de sangue e cadastro de medula óssea em horário especial, das 8h às 17h, de terça-feira (23) a sexta-feira (26). Já os postos do Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping, os atendimentos acontecerão de segunda (22) a sábado (27) das 9 h às 18h.Estão aptos para fazer a doação todas as pessoas com idade entre 18 e 69 anos, que pesem no mínimo 50 quilos, estejam em boas condições de saúde e não tenham passado por parto ou cirurgia, pelo menos, nos três meses que antecedem a doação. Para homens, o limite máximo é de doação quatro vezes por ano e, para mulheres, três vezes. Os endereços e horários dos postos fixos de coleta na capital e interior do estado e a programação completa do evento podem ser acessados no site da Hemoba. A Semana do Doador Voluntário de Sangue do Hemoba faz parte de mais uma edição da campanha nacional ‘Hemocentros Unidos’, que reúne os hemocentros públicos do Brasil em um trabalho coletivo de conscientização e apoio à doação voluntária de sangue.Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo também participam da iniciativa.. Na Bahia, o padrinho da campanha é o cantor Xanddy (Harmonia do Samba).A Semana Nacional do Doador de Sangue está sendo organizada com a colaboração de vários parceiros institucionais e privados como o GACC, Embasa, Polícia Militar da Bahia, Guarda Municipal de Salvador, Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, Hospital professor Edgar Santos (HUPES), Grupo JCPM, Be Green, Sotero, Óticas Diniz, Linus Pauling, Pizza do Pai, Picolé da Lapa, Loja Macônica União e Sabedoria, entre outros.