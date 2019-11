Semana Global de Empreendedorismo discute sobre afroempreendedorismo

A AJE Bahia participa esse ano da Semana Global de Empreendedorismo (SGE) com dois importantes eventos. O “Happy AJE”, que abre a programação em Salvador nesta segunda-feira (18) com sua dinâmica descontraída de networking e o “Vozes do Afroempreendedorismo” que traz na terça-feira (19) nomes como Margareth Menezes (Mercado Iaô e Fábrica Cultural), Najara Black (N Black) e duas convidadas internacionais: Yuniya Khan (The Emerge Project – África do Sul) e Tammy Freenman (Soul and History – Estados Unidos), compartilhando suas histórias como empreendedoras. Esse último acontece na Arena Fonte Nova, tem inscrições gratuitas e conta com apoio financeiro do BNB e co-realização do Sebrae.

A SGE é um evento que acontece mundialmente e tem como objetivo fortalecer e disseminar a cultura empreendedora, conectando, capacitando e inspirando as pessoas a empreenderem. Nos últimos três anos, a SGE mobilizou no Brasil mais de 2,5 milhão de pessoas, com cerca de 10.000 atividades - o que faz da Semana brasileira a maior do mundo, com sete premiações internacionais.

“É muito importante que a AJE Bahia, como uma entidade representativa da classe empreendedora local, esteja envolvida nessa programação porque cria uma conexão da Bahia com o mundo. É bom para evidenciar o nosso empreendedorismo baiano e também para que tenhamos acesso ao que acontece mundialmente”, comemora a presidente da AJE Bahia, Maria Brasil.

Mais da metade dos empreendedores no Brasil são negros. Apesar disso, a renda de um empreendedor negro é quase 50% inferior ao de um empreendedor branco. Por isso, a AJE Bahia acredita na relevância de discutir esse tema. “O Vozes do Empreendedorismo é um evento de inspiração. Ele traz referências de dentro e de fora da nossa cidade e trabalha o associativismo como ação para se empreender de forma mais consciente e assertiva”, ressalta Marcus Casaes, vice-presidente da AJE Bahia.

SERVIÇO:

Happy AJE – Edição SGE

Data: 18 de novembro

Horário:19h às 22h

Local: Caranguejo da Orla

Valor: R$ 10 (Associado ) R$ 20 (Não Associado)

Inscrições: https://www.sympla.com.br/happy-aje---edicao-sge__711505

Vozes do Afroempreendedorismo

Acessível em LIBRAS

Data: 19 de novembro

Horário 8h – 13h

Local: Itaipava Arena Fonte Nova

Valor: Gratuito

Inscrições: https://www.sympla.com.br/vozes-do-afroempreendedorismo__711537



Confira a programação completa:

Mestre de Cerimônias – Midiã Noelle

Abertura: Marcus Casaes – Vice-presidente da AJE



Elas Impactam: Empreendedorismo feminino

Glaucia Souza – Coach

Fau Ferreira – Afroempreendendo

Kinda Rodrigues – Wakanda Warriors

Najara Black – N Black

Eurides Nascimento – Libras +



Afrobusiness World:

Flavia Paixão – Empreender com paixão - Brasil

Yuniya Khan – The Emerge Project – África do sul

Tammy Freenman – Soul and History – Estados Unidos



Startups Blacks:

José Soares - Sebrae

Lorena Ifé - Afrodengo

Igor Leonardo – Afrosaúde

Barbara Ferreira – Zênite

Livia Suarez – La Frida Bike

Iago Santos - Traz Favela (Startup Weekend)



A importância das Associações e das Mentorias:

Cinara Cardoso – Taticca Eventos

Tiago Azeviche – Realeza

Jaqueline Oliveira – Melo e Oliveira Contabilidade

Leandro Fiuza - Abocaboca

Igor Rocha - Choice / UNEB



Vozes Empreendedoras

Margareth Menezes – Mercado IAÔ e Fábrica Cultural



Homenagens e Lançamento de Premiação:

Prêmio de Empreendedorismo Mário Nelson Carvalho

Homenageados: Alaíde do Feijão e Clarindo Silva

Encerramento:

Marcus Casaes – Vice-Presidente da AJE-BA