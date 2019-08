Semana Latino-americana e Caribenha sobre Mudança do Clima tem inscrições abertas

As questões climáticas vão ser discutidas na Semana Latino-americana e Caribenha sobre Mudança do Clima, que acontece em Salvador, entre os dias 19 e 23 deste mês, no Salvador Hall, na Avenida Paralela. O evento é promovido pela ONU, com o apoio da prefeitura de Salvador, e as inscrições devem ser feitas pela internet até o dia 18.

Líderes, formuladores de políticas, atores regionais e globais vão se reunir na capital baiana para discutir sobre quatro das nove temáticas da cúpula sobre a ação climática. São elas: a transição energética; a transição da indústria; a infraestrutura, cidades e governos locais; e as soluções baseadas na natureza.

As discussões têm como objetivo a implementação do Acordo de Paris - pacto plurinacional para combater as mudanças climáticas. A semana antecede a reunião do clima da ONU (COP-25), que ocorre em dezembro, no Chile.