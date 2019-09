Semana Sebrae de Capacitação Empresarial está com inscrições abertas

Como desenvolver o marketing digital para pequenos negócios? O que fazer para aumentar as vendas? É possível ter um atendimento de excelência padrão? Empresários baianos interessados nesses e em diversos assuntos que envolvem o universo dos negócios podem aproveitar a 4ª Semana Sebrae de Capacitação Empresarial. O evento acontece em mais de 60 municípios baianos entre os dias 1º e 5 de outubro. Em Salvador será realizado no Hotel Fiesta e Espaço Colabore (Parque da Cidade). No site www.semanasebrae.com.br está disponível a programação completa. Lá o empresário pode escolher os eventos e já fazer a inscrições.

Em Salvador, entre os dias 1º e 4, sempre às 18h30, acontecem seminários no Palco Principal do Fiesta (auditório Lótus). No dia 1º, o tema é Inovação e Alta Performance, com Caio Carneiro e Gustavo Caetano. Gestão 4.0 é o tema do dia 2, que tem como palestrantes Alfredo Soares, Bruno Nardon e Tallis Gomes. No dia 3, Gustavo Cerbasi e Jonathas Freitas falam sobre Hábitos de Sucesso e Inteligência Financeira. Empreendedorismo e Motivação é o tema do ultimo seminário, no dia 4, com Camila Farani e Rick Chester. Todos os seminários custam R$25.

Na página inicial do www.semanasebrae.com.br www.semanasebrae.com.br o empresário seleciona o município e vai ter acesso a programação específica. Entre as ofertas da Semana Sebrae tem eventos gratuitos. É importante que os interessados façam a inscrição o mais rápido possível porque as vagas são limitadas. Finanças, inovação, planejamento, gestão, redes socias e negociação estão entre os assuntos abordados na Semana. Pesquisas realizadas em edições anteriores apontam que 92,9% dos participantes afirmaram que a Semana Sebrae contribuiu para o entendimento de inovação.

Semana Sebrae inova com programação online

Uma das novidades desta edição do evento são as capacitações online, que vai promover aulas ao vivo e pelo WhatsApp. São mais de 12 mil vagas somente nesta modalidade em cursos sobre marketing digital, estratégias de venda e retenção de cliente pelas redes sociais e finanças. Os empreendedores também já podem baixar o e-book “Fórmula do Sucesso Empresarial”, que trata de temas sobre o aprimoramento das habilidades e competências para o sucesso empresarial.

Serviço

4ª Semana Sebrae de Capacitação Empresarial

Data: 1º e 5 de outubro

Local: 60 municípios baianos

Programação e inscrição: www.semanasebrae.com.br