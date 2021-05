Semi-anel rodoviário é inaugurado em Itabuna

O governador da Bahia, Rui Costa, entregou nesta sexta-feira (7) o semi-anel rodoviário de Itabuna, que beneficiará cerca de 190 mil moradores do sul da Bahia. Os investimentos foram da ordem de R$ 8,5 milhões. O trecho recuperado do semi-anel rodoviário possui 7,2 quilômetros de extensão.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, "o semi-anel tira todo o tráfego de quem vem de Salvador, vem do Norte, e vai em direção a Ilhéus, em direção ao litoral, não precisa passar por dentro da cidade de Itabuna. E há algumas pessoas que vêm de Itapetinga também, ou que vêm do Sul pela BR-101, aqui se dirigem ao litoral, se dirigem a Ilhéus, Olivença, Itacaré e também podem passar de Itabuna, andar mais 3 quilômetros, pega o contorno e não pega o tráfego grande da cidade. Então isso permite que a cidade desafogue seu tráfego, permite também aqui que nas áreas limite sejam construídos empreendimentos de logística e industriais".

Ainda em Itabuna, o governador anunciou a duplicação da BR-415 com recursos próprios do Estado e assinou ordens de serviço para a recuperação da Vila Olímpica e para a Secretaria Estadual de Educação (SEC) construir uma unidade escolar de tempo integral, com 24 salas de aula.

Segundo Rui, o Governo da Bahia está investindo na abertura de novos vetores de desenvolvimento na região sul. "Além da duplicação da BR-415 com recursos próprios e do anel viário aqui em Itabuna, temos a duplicação da BA-001 em Ilhéus, a chegada do Porto Sul, cujo as obras estão bastante aceleradas, agora que foi licitada a conclusão da Ferrovia Oeste Leste, além de investimentos em Educação e Saúde. Tudo isso corresponde a essa nova dinâmica econômica da região sul".