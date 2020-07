Semifinais do Nordestão estão definidas; veja os confrontos

Os quatro semifinalistas da Copa do Nordeste 2020 estão definidos. Neste sábado (25), com a realização das quartas de final, os confrontos da próxima fase serão o clássico Fortaleza x Ceará e também o duelo Confiança x Bahia. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda confirmará os estádios de cada um dos jogos.

O Fortaleza conseguiu a vaga após empatar em 0x0 com o Sport no Barradão durante os 90 minutos. Nos pênaltis, o Leão venceu por 4x1. O Ceará, por sua vez, carimbou o passaporte ao bater o Vitória por 1x0, em Pituaçu. O único gol do confronto foi marcado pelo meia-atacante Vinícius.

Já em Feira de Santana, mais emoção. Confiança e Santa Cruz não saíram do 0x0 no tempo normal e o duelo também foi decidido nas penalidads. Melhor para o time sergipano, que foi mais eficiente e ganhou por 4x2. Por fim, o Bahia mediu forças com o Botafogo da Paraíba no estádio de Pituaçu e não perdoou. Triunfo de 3x1, gols marcados por Ronaldo, Rodriguinho e Fernandão. Rodrigo Andrade descontou.

Confrontos das semifinais:

Fortaleza x Ceará - Terça-feira (28) - 21h30

Bahia x Confiança - Quarta-feira (29) - 19h30