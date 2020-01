Semifinal do concurso Rainha Plus Size do Carnaval de Salvador acontece nesta sexta (31)

A semifinal da terceira edição do concurso de escolha da rainha e princesas do Cortejo Real Plus Size do Carnaval de Salvador 2020, acontece nesta sexta-feira (31) a partir de 16h, no Teatro Eva Herz, Livraria Cultura do Salvador Shopping.

O projeto é uma iniciativa da empresária Cynthia Paixão, eleita Deusa do Ébano do bloco afro Ilê Aiyê em 2014, e objetiva quebrar tabus, promover inclusão de mulheres gordas, além de trazer diversidade para à folia da capital soteropolitana.

Os júris designados pela comissão organizadora do concurso irão escolher doze meninas para as etapas finais. Além de samba no pé, as candidatas devem mostrar desenvoltura, dicção, simpatia e comunicabilidade com o público. As vencedoras dessa fase de seletiva irão disputar o último estágio do evento no dia 16 de fevereiro.

Como premiação a vencedora irá receber o título, coroa e a faixa de rainha do Carnaval Plus Size de 2020. Já a segunda e terceira colocada ganharão o título e a faixa de princesa. Todas as ganhadoras também receberão brindes de apoiadores do evento, além de estarem aptas para representar a cidade em eventos e atividades oficiais do Carnaval de Salvador.

Ingressos para assistir a seletiva serão vendidos no local e custará o valor de R$10 junto com a doação de um 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Instituto Mulheres em Ação.



Serviço:

O quê: Seletiva para Concurso Rainha Plus Size do Carnaval de Salvador.

Onde: Teatro Eva Herz, localizado na Livraria Cultura do Salvador Shopping.

Quando: 31 de janeiro, às 16h.

Entrada: R$ 10 + 1kg de alimento não perecível.