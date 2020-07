Seminário discute viabilidade do forró para além do mês de junho

Empresários, prefeitos e artistas participam, nos dias 28 e 29 de julho, do seminário 'Tem Forró, Sim Sinhô!', um evento virtual para discutir viabilidade do forró para além dos festejos juninos. O encontro será realizado pela prefeitura de Mata de São João, em parceria com a plataforma São João na Bahia e terá a presença de representantes de diferentes segmentos ligados ao ritmo, como o empresarial, cultural, público, de eventos privados e digital.

A inscrição é gratuita e o número de vagas é limitado a 100 convidados. Para se inscrever, o interessado deve acessar o link: http://abre.ai/temforro

No dia 28, às 10h, a abertura terá a mesa Forró e Tradição, com palestras dos cantores Adelmário Coelho, Santanna, o Cantador, Zelito Miranda e Armandinho do Acordeon, líder da Banda Fulô de Mandacaru. Eles falarão sobre as perspectivas do forró sob o ponto de vista cultural e econômico.

À tarde, será discutido o tema da profissionalização do forró. Os convidados são Renan Carvalho, gerente de Marketing Regional da Ambev e responsável pelo projeto Skol Forró; Fernando Cairo, diretor da GFX Agência Digital; Rodrigo Araújo, da produtora Visto de Cima, que comentarão a importância das ferramentas digitais para a divulgação artística, Luciana Amâncio, jornalista, ativista e digital influencer, que falará sobre a importância de uma assessoria de comunicação para o segmento artístico e cultural e Rebeca Gurgel, que abordará o sucesso do Grupo Mastruz com Leite dentro e fora dos palcos.



No dia 29, às 10h, haverá painéis sobre o papel da gestão pública nos festejos juninos e a importância da participação da iniciativa privada nos eventos. Participam os prefeitos Marcelo Oliveira, de Mata de São João e Júlio Pinheiro, de Amargosa; o secretário de Cultura de Cruz das Almas, Well Anias, o diretor do Centro de Culturas Populares e Identitárias da Secult-BA, André Reis e o empresário Paulinho Sfrega, idealizador do Forró do Sfrega.

Já no período da tarde, a partir das 14h, haverá o painel “Aqui Tem Forró”, com a importância do forró e suas manifestações culturais. Participam a coordenadora estadual do fórum Forró Raiz, Alessandra Gramacho, Carlos Britto, presidente da Federação Baiana de Quadrilhas Juninas, Cumpade João e Isaac Batista, além da jornalista, DJ e pesquisadora de forró, Preta Barros.

A medição dos debates será feita por José Neto, diretor de Cultura da prefeitura de Mata de São João e Gabriel Carvalho, jornalista e publicitário.

O evento será transmitido ao vivo pelo site www.saojoaonabahia.com.br