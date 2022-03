Seminário gratuito aborda a importância da educação antirracista no Brasil

O Projeto Seta (Sistema de Educação por uma Transformação Antirracista) promove o Seminário “Seta - Caminhos Possíveis: por uma educação antirracista no Brasil”, que reúne profissionais da educação, comunicação e jovens ativistas para abordar temas ligados à pauta antirracista durante as próximas quinta e sexta (17 e 18 de março).

As vagas são limitadas e as inscrições gratuitas estão abertas até a data 15 de março, através deste link. Ao final, todos/as participantes receberão certificado.

O evento faz parte da campanha de lançamento do Projeto SETA, que tem como foco a construção de um sistema de educação pública antirracista no Brasil e contará com participação de nomes importantes como Thuane Nascimento, do PerifaConnection; Jaqueline Santos, doutora em Antropologia Social pela UNICAMP; Arathi Sriprakash, da Universidade de Bristol; Luciana Viegas, do Movimento Vidas Negras com Deficiência Importam; Fernanda Barros, professora Adjunta no Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos (NEPP-DH), entre outras pessoas de referência.



O Projeto Seta é uma aliança inovadora, com sete organizações da sociedade civil nacional e internacional: ActionAid, Ação Educativa, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), Geledés - Instituto da Mulher Negra, Makira-E'ta e a Uneafro Brasil. O Seta é um dos finalistas da ação global da Fundação Kellogg para promoção da equidade racial (Racial Equity 2030).



Programação (17/03)

14h - Curso "Educação Antirracista e Juventude"

Curso online via transmissão no YouTube da ActionAidnoBrasil

Palestrantes convidadas: Thuane Nascimento (Thux), PerifaConnection e Adriana Moreira, Uneafro Brasil

Mediação: Midiã Noelle, projeto Seta



Programação (18/03)

09h30 – Curso “Educação Antirracista”

Curso online via transmissão no YouTube da ActionAidnoBrasil

Palestrantes convidadas: Jaqueline Santos, doutora em Antropologia Social pela UNICAMP e Arathi Sriprakash, da Universidade de Bristol

Mediação: Dandara Oliveira, projeto Seta

14h – Curso “Educação Antirracista e Inclusão”

Curso online via transmissão no YouTube da ActionAidnoBrasil

Palestrantes convidadas: Luciana Viegas, Movimento Vidas Negras com Deficiência Importam e Ingrid Anelise, da Universidade de São Paulo (USP)

Mediação: Luciana Ribeiro, projeto Seta



16h - Curso "Educação Antirracista e Gênero"

Curso online via transmissão no YouTube da ActionAidnoBrasil

Palestrantes convidadas: Fernanda Barros, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Givânia Conceição, CONAQ.

Mediação: Beatriz Amparo, projeto Seta