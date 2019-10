Semob anuncia frota extra e Transalvador monta operação especial para Enem

Uma operação especial de transporte foi montada pela prefeitura para os estudantes que vão fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no domingo (3).

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) anunciou o reforço de 79 linhas da frota que circulará no dia, totalizando 490 veículos, o que representa um acréscimo de 55% em relação aos domingos normais. As outras linhas mantêm o funcionamento normal na cidade.

As linhas reforçadas atendem aos principais corredores da Orla, Miolo e Subúrbio. As provas começam às 13h (horário de Brasília) e a operação especial de transporte vai acontecer das 8h às 18h. Além destes ônibus extras, a Semob terá o reforço de nove veículos reguladores nas estações Acesso Norte, Pirajá e Mussurunga.

Esses veículos ficarão à disposição da fiscalização para apoio dos candidatos na saída das provas, entre as 16h e 23h.

Já a Transalvador informou que equipes de fiscalização darão atenção especial aos principais corredores de tráfego e às proximidades das escolas de maior movimento, para evitar situação que podem provocar retenções no trânsito, como parada em locais proibidos ou estacionamento irregular.

Além disso, não será permitida a realização de eventos que necessitem de interdição das vias nos horários de deslocamento dos estudantes para os locais de prova. O projeto Ruas de Lazer, realizado aos domingos no Dique do Tororó e na Av. Magalhães Neto, também estará suspenso nos domingos de prova do Enem.

Vale ressaltar que, aos domingos, os usuários do transporte público contam com o benefício do Domingo é Meia, válido apenas para integração ônibus-ônibus. O metrô não aderiu ao programa.