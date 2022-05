Semob cria linhas especiais para atender usuários da Linha 1 do metrô

Após o acidente registrado na manhã desta terça-feira (31), no qual dois vagões do metrô colidiram entre si nas proximidades da Estação Pirajá, a Secretaria de Mobilidade (Semob) preparou uma operação emergencial para atender a demanda de usuários. Apenas a Linha 1 do metrô permanece com seu atendimento suspenso.

Duas linhas emergenciais foram criadas ligando as estações de transbordo atendidas pela linha que não está operando. São elas Lapa x Pirajá e Lapa x Acesso Norte, que farão o mesmo trajeto realizado pelo metrô. O atendimento será feito de forma emergencial até que a operação do metrô seja normalizada. Todas as demais linhas de ônibus da cidade permanecem sem alteração.

Agentes de trânsito e transporte estão nas estações para orientar os usuários sobre a situação.