Semob cria novas linhas de ônibus para estações Flamboyant e Tamburugy

Com o objetivo de dar atendimento aos usuários que utilizam o metrô pelas estações Flamboyant e Tamburugy, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) criou duas novas linhas entre as estações e os bairros de Canabrava, Trobogy e Nova Brasília. As linhas 1425-02 – Metrô Flamboyant x Canabrava/Circular e 1425-04 – Metrô Tamburugy x Trobogy/Nova Brasília/Circular passaram por um período de testes durante esta semana e, por terem apresentado bom desempenho com os usuários, vão entrar oficialmente na operação a partir da próxima segunda-feira (28).

Ambas as linhas farão o atendimento circular em direção aos bairros, de segunda a sexta-feira. A linha 1425-02 – Metrô Flamboyant x Canabrava/Circular irá funcionar entre as 15h e 21h, com intervalos que variam de 10 minutos, entre 15h e 17h; 12 minutos, das 17h às 19h30; e de 15 minutos, entre 19h45 e 21h.

O itinerário da linha em direção ao bairro passa pela marginal da Avenida Luís Viana (Paralela), Rua Procurador Nelson Castro, Rua Artêmio Castro Valente, Rua Nova Cidade e Rua Bem Te Vi. Já na volta, a linha passa pela Rua Artêmio Castro Valente, Avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva (Expressa) e marginal da Avenida Luís Viana, chegando na estação de metrô Flamboyant.

Já a linha 1425-04 – Metrô Tamburugy x Trobogy/Nova Brasília/Circular vai funcionar entre 16h e 19h30, com intervalos de 12 minutos. O itinerário de ida da linha sai do Metrô Tamburugy e passa pela Avenida Luís Viana (Paralela), marginal da Avenida Luís Viana, Rua Aymoré Moreira, Rua do Mocambo, Avenida Aliomar Baleeiro e Rua Direita de Nova Brasília. Na volta para a estação, a linha passa pela Avenida Aliomar Baleeiro, Rua Avenida 29 de Março (Expressa), Avenida Luís Viana e Metrô Tamburugy.