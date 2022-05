Semob se reúne com Sindicato dos Rodoviários após anúncio de paralisação

Após anúncio de paralisação dos rodoviários para esta semana, a Secretaria de Mobilidade (Semob) convocou uma reunião emergencial com representantes do sindicato da categoria, na manhã desta quinta-feira (19), para tentar evitar a suspensão do serviço.

Durante o encontro, realizado na sede da pasta, em Amaralina, o secretário Fabrizzio Muller tentou mediar as negociações e abordou a situação de crise vivida pelo transporte público.

“Estamos vivenciando a pior crise do transporte coletivo urbano da história do país, com empresas falindo, milhares de rodoviários perdendo seus empregos, o sustento de suas famílias, e a população ficando sem transporte. É preciso ter um pouco de sensibilidade nas negociações de ambas as partes”, destacou o secretário. “A Prefeitura se coloca à disposição para mediar essas negociações, buscando garantir uma definição satisfatória para ambas as partes e evitar um prejuízo maior para os usuários do transporte em caso de paralisação”, frisou.

O titular da Semob pontuou ainda que, apesar de todos os esforços do Município, que está atento à situação, as negociações devem ser feitas entre as concessionárias e seus funcionários. A categoria tem buscado entendimento junto aos empresários, porém, nenhum acordo foi aceito até o momento.