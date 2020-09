Senac abre vagas para cursos, palestras e mentorias com aulas remotas

A pandemia do novo coronavirus mudou o panorama dos negócios em toda a Bahia e, após quase seis meses do início das restrições, os setores de comércio e serviços iniciaram o processo de reativação da economia utilizando protocolos de segurança para minimizar os riscos de contaminação.

As novas regras estabelecidas para o funcionamento das atividades econômicas, porém, deixaram muitos empresários cheios de dúvidas. E foi com uma longa lista de interrogações que a proprietária da Dona da Miss Verniz Esmalteria, Elizabeth Ferreira, ficou ao terminar de ler as diretrizes municipais. “Toda a situação da pandemia foi dura com o setor de beleza, pois nem tínhamos nos recuperado da crise de 2016 e já nos vimos de portas fechadas por meses sem qualquer tipo de receita. Durante esse período, ficamos sem recursos e, quando o protocolo saiu, estávamos em dúvida do que fazer para retomar as atividades”, relata.

Graças a uma parceria de longa data com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Elizabeth tomou conhecimento da “Mentoria em Segurança para Profissionais do Setor de Beleza”, uma orientação dedicada aos cuidados a serem adotados em esmalterias, salões, barbearias e afins, oferecida gratuitamente pela entidade. “Assumo que estava um pouco apreensiva pois, apesar de toda a divulgação que vinha sendo feita pela mídia, faltava uma orientação focada no meu tipo de negócio. Ao participar, vi que era exatamente o que estava precisando”, afirma.

A empresária explica que as dicas dos consultores a ajudaram a reduzir os custos previstos nos equipamentos de higiene sem sair dos protocolos de segurança. “Já recomendei para diversas pessoas. O Senac esclareceu todas as dúvidas, deu dicas e, ao fim, ainda me garantiu um certificado”, conta.

Novo normal

As mentorias do Senac nasceram para suprir a necessidade que os estabelecimentos comerciais estavam apresentando em relação à adequação aos protocolos sanitários. É o que diz a diretora da entidade, Marina Almeida. “As orientações são gratuitas e voltadas para salões, barbearias e espaços de beleza, bares e restaurantes, lojas do varejo e hotelaria. Revisitamos todas as diretrizes sanitárias na perspectiva da rotina empresarial”, explica. Ela acrescenta que a aplicação correta das normas pode se transformar em um diferencial na conquista do cliente. Ao todo, mais de 500 vagas gratuitas estão disponíveis.

Além da mentoria com foco nos protocolos sanitários, o Senac também está disponibilizando orientações para as empresas explorarem o potencial de negócios do meio digital com destaque na produção de conteúdo, estratégias de venda, criação de loja virtual, noções de marketing digital e gestão do e-commerce a mentoria de vendas on-line, destinadas a todos os segmentos.

Cursos e palestras

Se por um lado, as mentorias são fundamentais para os empresários que buscam ampliar os horizontes de negócios, cursos e palestras são as opções oferecidas pelo Senac para quem está atrás de um espaço de destaque na onda de contratações movimentada pela reabertura econômica ou mesmo a chance de empreender e criar novas oportunidades de ampliação da renda.

Entre as opções mais procuradas estão os cursos de Operador de Caixa, Enfermagem em Home Care, Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, Logística e Distribuição e Marketing em Mídia Social. Todas as qualificações receberam descontos de até 60%. Os valores variam entre R$ 50 e R$ 160.

Quem aproveitou para fazer uma capacitação foi a comunicóloga Brenda Ferreira, que apesar de atuar formalmente no mercado de comunicação, decidiu fazer o curso de Marketing em Mídia Social para turbinar o seu e-commerce, a Loja Coco, que comercializa acessórios e itens de moda praia.

Segundo Brenda, a metodologia do curso é um grande diferencial. “Normalmente tenho muita dificuldade com plataformas digitais, mas esse foi super fácil. Também fiz aula em uma turma muito comunicativa, o que facilitou a troca de ideias e a aprendizagem dos conteúdos”, destaca.

Entre os avanços que sentiu após a realização da capacitação, Brenda ressalta a reestruturação e posicionamento da marca, além de ter conseguido realizar a primeira venda. Ela também cita o importante incremento no currículo. “O futuro da comunicação passa pelo marketing digital, por isso o curso foi vantajoso em todos os aspectos”, pontua.

Para a diretora do Senac, Marina Almeida, a chegada do “novo normal” demanda uma reinvenção por parte dos profissionais que querem seguir se destacando no mercado de trabalho. Em adição às mentorias e cursos pagos, o Senac disponibilizou mais de 8 mil vagas, no mês de setembro, para palestras gratuitas transmitidas através da plataforma Microsoft Teams.

As atividades contemplam as áreas de gestão, comunicação, beleza e moda, entre outras. As matrículas podem ser efetuadas através do site www.ba.senac.br/cursos. Demais informações sobre valores, descontos e conteúdo programático dos cursos também estão disponíveis no portal.



