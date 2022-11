Senac Bahia realiza fórum para orientar empresas a implantarem agenda ESG  

Todo mundo que acompanha minimamente noticiário já ouviu falar em ESG (Environmental, Social and Governance). Mais do que uma sigla em inglês, isso precisa ser entendido como um conjunto de ações ambiental, social e de governança, que empresas de todos os portes devem implementar sem demora em seus planejamentos estratégicos. Mas como colocar isso em prática? É essa resposta que o Fórum ESG com o tema “Por onde começar?” trará. O evento, gratuito e com certificação, será promovido pelo Senac Bahia, no próximo dia 1º de dezembro, das 8h30 às 17h30, na Casa do Comércio, em Salvador.

O assunto está na pauta atual do mundo corporativo, porque é o demonstrativo de quão as operações de uma empresa são socialmente responsáveis, sustentáveis e corretamente gerenciadas. Nos negócios da nova era pós pandêmica, isso mede a confiabilidade, os valores e o compromisso de uma empresa com o seu entorno, com a sociedade e com o planeta. Como ficar de fora deste movimento não é uma opção, instituições sérias como o Senac Bahia têm promovido cada vez mais eventos e discussões para orientar e acelerar o entendimento e a implantação de ações neste sentido.

Programação

O público estimado para o fórum é de 300 pessoas, representantes de empresas que querem criar seu programa, bem como aquelas que já iniciaram e buscam aperfeiçoar. A boa notícia é que após o encontro, quem precisar poderá ter a consultoria do Senac. “Esse é um dos objetivos do evento. O Senac se colocará à disposição para contribuir com as empresas nesse processo de implementação do ESG”, afirma Leila Dantas, gerente de Relacionamento com o Mercado, do Senac.

Leila Dantas - Gerente de Relacionamento com o Mercado (Foto: divulgação)

A programação contará, na parte da manhã, com três painéis focados nos pilares do ESG (ambiental, social e governança). O tema do primeiro painel (ambiental) será "Meio ambiente como oportunidade de negócio e de salvar o planeta". No segundo (social) será discutido "O que significa o S do ESG?". Já o terceiro (governança) discutirá "Compliance à Luz da Governança Corporativa".

Um grande diferencial desse fórum será uma atividade ministrada, entre 14h30 e 17h30, por Augusto Cruz, advogado, professor, consultor, escritor, especialista no assunto e autor do livro “Introdução ao ESG”. Ele apresentará a palestra “Aprendendo na prática como implementar o ESG”. Sobre essa dinâmica, adianta: “Farei um overview do cenário global e nacional, trarei conceitos e princípios, e terei algumas convidadas e convidados, que apresentarão suas experiências nas áreas ambiental, social e de governança. Mais do que palestras, teremos um fórum de muita troca de conhecimento e experiência”.

Augusto Cruz - advogado, professor, consultor e autor do livro “Introdução ao ESG” (Foto: Ulisses Dumas/divulgação)

Além de possibilitar que empresas entendam a importância da agenda ESG, de acordo com Augusto Cruz, eventos dessa natureza são também um ótimo momento para a troca de conhecimento, lições aprendidas e experiências. “As empresas não concorrerão entre si para verem quem adota uma agenda de ESG mais eficiente e eficaz, pois, as demandas contidas nos pilares de ESG são universais e de interesse da coletividade”, ressalta.

Por onde começar?

O primeiro passo para a implantação de ações de ESG, segundo o especialista, são o convencimento e o engajamento da alta direção da organização, seja de que porte for a empresa. Isso é fundamental para que haja adesão ao processo e decisões para que a agenda funcione. A segunda etapa é dialogar e escutar as pessoas que afetam e são afetadas pelo negócio. Isso vai garantir a elaboração de uma matriz de materialidade, mapeando os impactos positivos e negativos que o negócio causa.

“A partir daí, recomendamos que a empresa eleja alguma bandeira, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, para usar como indicadores em suas ações de ESG. Essas ações deverão integrar o direcionamento estratégico da empresa e serem, pelo menos transversais, aos planos de ação das lideranças da corporação”, explica Cruz. Os resultados devem ser acompanhados anualmente para avaliar se as metas foram atingidas no período e, por meio de um relatório de sustentabilidade, dar um retorno às partes interessadas.

É importante destacar que as empresas precisam contar com equipes comprometidas com os objetivos maiores do ESG, pois não é suficiente apenas cumprir as normas regulamentares da ABNT ou disposições legais, é preciso pensar de forma holística. “O professor Fábio Alperowitch, recentemente, disse que ESG é defesa de valores e não de práticas. Se ficarmos apenas no cumprimento da legislação, não conseguiremos reduzir as emissões de gases de efeito estufa nos patamares propostos no Acordo de Paris e, tampouco, conseguiremos diminuir as desigualdades sociais e regionais”, alerta.

Experiência do Senac Bahia

Ter um evento sobre ESG promovido por uma instituição com a história e a importância do Senac Bahia para as empresas e a sociedade, traz ainda maior visibilidade à necessidade de o ambiente corporativo se envolver de forma honesta nas demandas sociais, ambientais e de governança corporativa. Para trazer o tema para um fórum, o Senac primeiro colocou em prática o seu próprio programa.

De acordo com Andréia Nunes, superintendente de Administração e Finanças do Senac Bahia, a organização já tem uma gestão que preza pelas boas práticas de governança: o “G” da agenda ESG, com evidências de ações que permeiam e visam a transparência, a prestação de contas à sociedade e demais stakeholders, bem como a equidade e a responsabilidade social. “Contamos com o apoio da alta administração, essencial para o desenvolvimento do programa de integridade e consequentemente de ações contempladas na agenda ESG”, explica.

Andreia Nunes – Superintendente de Administração e Finanças do Senac Bahia (Foto: divulgação)

Em relação ao meio ambiente, um dos resultados mais importantes, em 2022, foi a certificação de carbono neutro obtida pelo Restaurante Senac Casa do Comércio. O “S” já traz uma ligação direta com a própria atividade do Senac, que tem por missão educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo. Nesse campo, são realizadas ações e marcas formativas que fortalecem, disseminam o tema ESG e transformam vidas. Para o público externo e interno, são desenvolvidas iniciativas de sensibilização para promover o respeito ao próximo e a atenção para causas sociais.

O Senac também mobiliza seus parceiros e seus colaboradores através de campanhas temáticas, de cunho social, nas suas redes sociais. Os colaboradores são alcançados através do marketing interno, por meio dos pilares do compliance de comunicação e treinamento, para os temas relacionados ao ESG. Esses treinamentos podem ser ofertados para todos os colaboradores do Senac ou para públicos específicos. Outra forma utilizada para mobilizar parceiros é através da inserção de cláusulas anticorrupção, de conformidade e referentes à Lei Geral de Proteção de Dados em contratos e licitações.

“As empresas estão sendo cada dia mais cobradas pelo que elas estão gerando de resultados, não apenas nos aspectos econômicos, mas também em relação à sua contribuição para o meio ambiente, para reduzir a desigualdade social através de ações internas e externas e o quão transparente é a sua gestão. Investidores usam esses indicadores para a tomada de decisão. Não raro, nos dias de hoje, decisões de consumo são tomadas considerando atitudes sustentáveis das empresas, o que faz pensar que o tema é importante não só para grandes empresas”, salienta a superintendente.

Serviço:

O que: Fórum ESG “Por Onde Começar?”

Quando: 1º/12/2022, das 8h30 às 17h30

Onde: Espaço Mário Cravo, 3º andar - Casa do Comércio

Inscrições: gratuitas pelo site ba.senac.br/esg até dia 30/11 até às 12h, ou enquanto houver vagas