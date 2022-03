Senado aprova projeto que amplia prevenção e tratamento de câncer no SUS

O Senado aprovou nesta terça-feira (29) o Projeto de Lei que inclui nas ações de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), a prevenção e o tratamentos dos cânceres do colo uterino e de mama. O projeto foi aprovado por unanimidade por 71 votos favoráveis e 0 contrários. O projeto, único avaliado na sessão de hoje, vai à sanção presidencial.



Pelo texto aprovado, o SUS deve assegurar a realização de exame do colo uterino, mamográficos e de colonoscopia a todas as mulheres que já tenham atingido a puberdade, independentemente da idade. Na primeira versão, apenas mulheres com idade a partir dos 40 anos, ou com risco elevado de câncer de mama eram contempladas.



A proposta estabelece também a atenção integral aos cânceres de mama, do colo uterino e colorretal, com estratégia ampla de rastreamento, e o encaminhamento a serviços de maior complexidade para a complementação de diagnóstico, tratamento ou seguimento pós-tratamento sempre que a unidade que prestou o atendimento ou diagnóstico não dispuser de condições para fazê-lo.