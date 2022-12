Senado dos EUA aprova restrições ao uso do TikTok por servidores federais

O Senado dos Estados Unidos aprovou de forma unânime o projeto de lei que bane servidores federais de baixar ou utilizar a rede social TikTok em aparelhos do governo, devido a preocupações crescentes com a segurança nacional.



A legislação ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados e ser assinada pelo presidente para se tornar lei. Um projeto semelhante passou pelo Senado em um congresso anterior, contudo não evoluiu para aprovação da Câmara.



Funcionários dos EUA e legisladores de ambos os partidos levantaram preocupações sobre a ByteDance, empresa proprietária do aplicativo, sediada em Pequim.



Em apenas cinco anos, o TikTok explodiu como um fenômeno da cultura pop, considerado o aplicativo mais popular do mundo e utilizado por dois terços dos adolescentes norte-americanos.



O TikTok já afirmou repetidamente que nunca compartilhou dados de usuários dos EUA com o governo chinês e não compartilharia mesmo que solicitado.



O aplicativo está atualmente passando por um processo de revisão de segurança nacional pelo Comitê de Investimentos Estrangeiros dos Estados Unidos (Cfius).