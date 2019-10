SENAI abre vagas para cursos profissionalizantes em todo o país

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está com vagas abertas para mais de 81 mil cursos de educação profissional em todo o país. As oportunidades são para mais de 250 áreas disponíveis como construção, couro e calçados, educação, eletroeletrônica, energia, gestão, gráfica e editorial.

As vagas ofertadas são destinadas a pessoas de baixa renda e os cursos disponíveis variam de acordo com a região do inscrito. As matrículas são feitas, exclusivamente, pela internet, no site do Senai de cada estado. No entanto, o interessado que não conseguir realizar a matrícula no site tem outra opção para garantir a continuidade dos estudos por meio de programas de bolsas para cursos técnicos, profissionalizantes e preparatórios como o Educa Mais Brasil 2020.

Os cursos profissionalizantes e técnicos são importantes para quem busca o primeiro emprego ou requalificação na área de trabalho, pois são oportunidades que vão além do currículo básico de ensino. Normalmente, esses cursos têm curta duração e baseiam-se na metodologia baseada em aulas mais interativas com conteúdos dinâmicos e didáticos focando nas aulas práticas.