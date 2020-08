Senai Bahia abre inscrições para mais de 3 mil vagas em cursos EAD gratuitos

O Senai Bahia está com inscrições abertas até o dia 30 de agosto para o processo seletivo em nove cursos de qualificação gratuitos, na modalidade EAD. São 3.150 vagas voltadas para pessoas de baixa renda, com idade a partir de 15 anos e ensino médio incompleto. As aulas terão início nos meses de setembro e outubro.

Do total de vagas, 1.800 são para cursos com início em 21 de setembro, enquanto as outras 1.350, têm início em 13 de outubro. São oferecidos cursos de Almoxarife, Assistente de Contabilidade, Assistente de Controle de Qualidade, Controlador e Programador de Produção, Desenhista Mecânico, Desenhista Técnico em Edificações, Inspetor da Qualidade, Operador de Computador e Operador de Telemarketing.

Os interessados devem efetuar inscrição gratuitamente, pela internet, no site www.qualificacaosenaiba.com.br até o dia 30 de agosto de 2020, ou até que seja atingida a quantidade máxima de 10 (dez) inscrições/candidatos por vaga. No site do Senai Bahia os candidatos encontram mais informações sobre os cursos oferecidos, a documentação e requisitos necessários para inscrição.

Para finalizar a etapa de inscrição e estar apto a se candidatar a uma vaga, o interessado deve fazer o curso preparatório para EAD, no período de 1º a 7 de setembro de 2020, no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do Senai Bahia.

Como os cursos de qualificação gratuitos serão ministrados totalmente a distância, em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), para que o aluno acompanhe as aulas é preciso dispor de computador com acesso à internet e pacote Office. Mais informações pelo e-mail qualificacaoeadsenaiba@fieb.org.br.