Senai Bahia oferece 2.200 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional

O Senai Bahia está oferecendo 2.200 vagas para os cursos gratuitos de qualificação profissional no formato de aulas 100% remotas (transmitidas ao vivo), por meio da Plataforma Meu Senai. As inscrições seguem até 26 de setembro estão abertas as inscrições. Para realizar a capacitação, os candidatos devem ter computador com acesso à internet. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet. O início das aulas está previsto para o mês de outubro.

Os cursos de qualificação profissional gratuitos são voltados para adultos e jovens, com idade a partir de 15 anos, que atendam aos requisitos específicos de cada curso. Agente de Inspeção de Qualidade, Assistente Financeiro, Computação Gráfica Digital, Projetista de Instalações Elétricas Residenciais e WebDesign são algumas das opções.

O regulamento, a lista completa dos cursos oferecidos e suas especificidades, os pré-requisitos para inscrições e outras informações estão disponíveis no site.