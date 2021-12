Senai Bahia oferece 565 bolsas de estudo para cursos técnicos

Estão abertas, até dia 20 de dezembro, as inscrições do processo seletivo 2022.1 para cursos técnicos. São oferecidas 5.690 vagas para cursos presenciais e semipresenciais. Deste total, 565 vagas são destinadas aos candidatos do Programa de Bolsas de Estudo, conforme regulamento próprio.

Entre os 21 cursos técnicos ofertados, há o novo Cibersistemas para Automação, além dos que seguem as tendências da indústria 4.0, como Internet das Coisas (IoT), Informática para Internet e Biotecnologia. As matrículas são realizadas pelo site www.tecnicosenai.com.br.

São oferecidas 380 bolsas de estudo para os cursos presenciais e outras 185 para os cursos semipresenciais. As bolsas são destinadas a estudantes que tenham obtido pontuação média igual ou superior a 500 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020 e que declararem baixa renda. Estes candidatos têm até 20 de dezembro para fazer a inscrição.

Vagas em todas as regiões do estado - Há vagas em 11 municípios, entre os quais Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Salvador (Unidades: Cimatec e Dendezeiros), Serrinha, e Vitória da Conquista.

Pesquisa de egressos mostra que permanecem a empregabilidade e o aumento na renda dos alunos mesmo com pandemia. Áreas automotiva, de refrigeração, mineração e energia são destaques

Outro benefício constatado na pesquisa é o incremento salarial. Ao comparar a renda média enquanto concluinte e depois de um ano, quando egresso, o técnico de nível médio teve um aumento de 22,7% na renda.