Senai Cimatec e empresa de tecnologia oferecem cursos gratuitos sobre conexão 5G

Para mostrar como a quinta geração de internet poderá transformar o cotidiano e impactar diversos setores da economia, a empresa Huawei em parceria com o SENAI CIMATEC, traz para Salvador o Caminhão Sala de Aula, mais conhecido como Caminhão 5G. Nele, serão ministrados diversos cursos sobre o tema, gratuitamente. Além de estar aberto para visitação sem agendamento.

Quem quiser visitar o espaço poderá ir entre os dias 27 e 30 de dezembro e de 02 a 05 de janeiro, das 9h às 17h. Já para ter acesso aos cursos, é preciso se inscrever no site do projeto (caminhaoescola5g.com.br). O que pode ser feito sem nenhum custo.

Durante os treinamentos, os participantes terão aulas sobre a tecnologia 5G, as transformações proporcionadas no cotidiano e como indústrias de diversos setores como agricultura, logística, manufatura e educação, serão beneficiadas pela nova tecnologia.

De acordo com o Diretor de Marketing e Ecossistemas da Huawei, Tiago Fontes, “para que o país possa se desenvolver na economia 4.0 é preciso criar um ecossistema de pessoas com conhecimento sobre as novas tecnologias digitais, capazes de trabalhar e criar novas aplicações baseadas em inteligência artificial, nuvem e internet das coisas”.

O Caminhão 5G foi desenvolvido pela empresa Huawei em parceria com o SENAI CIMATEC e lançado em junho de 2022, em Brasília. Antes de chegar a Salvador, o veículo passou por 17 cidades brasileiras.

Para Leone de Andrade, Diretor de Tecnologia e Inovação do SENAI CIMATEC, o potencial da conexão 5G pode ser surpreendente. "O 5G traz um grande potencial de transformação digital na sociedade, abrindo possibilidades de novas aplicações em diferentes setores, como por exemplo na educação, mas também nas cadeias de produção industrial, que sofrerão grandes mudanças após a adoção dessa tecnologia.

SERVIÇO

O que: Visitação Caminhão 5G

Onde: SENAI CIMATEC

Visitação aberta ao público - 27 a 30 de dezembro e de 02 a 05 de janeiro, das 9h às 17h

Agendamento de cursos: caminhaoescola5g.com.br