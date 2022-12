Senai Cimatec recebe Prêmio ANP de Inovação Tecnológica

A cerimônia de entrega do Prêmio ANP de Inovação Tecnológica foi realizada nesta quarta-feira (7), no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro. Na ocasião, o prêmio de Personalidade da Academia foi entregue ao reitor do Centro Universitário e Diretor de Tecnologia e Inovação do Senai Cimatec, Leone Andrade, pelo superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da ANP, Alfredo Renault.

Leone Andrade agradeceu o reconhecimento, parabenizou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP) pela iniciativa do prêmio e compartilhou a premiação com toda a academia brasileira e com a equipe do Senai. "Eu não poderia deixar de reconhecer e compartilhar essa premiação com toda a academia brasileira aqui tão bem representada com vários prêmios de alta relevância científica e de alto impacto econômico", disse. "Particularmente, queria compartilhar este prêmio com toda a equipe do Senai CImetec, equipe muito comprometida, aguerrida e que tem procurado crescer a cada dia e fazer diferença contribuindo para o desenvolvimento regional e do nosso país", acrescentou.

O reitor do Centro Universitário Senai Cimatec também defendeu que governo, academia e empresas devem atuar de forma integrada em prol da inovação. “Esse prêmio mostra o quanto uma estratégia bem pensada, bem modelada, bem implementada e também regulada surte efeitos. Nada disso seria possível sem uma forte inovação e o Brasil tem liderado isso, que por sua vez depende de desenvolvimento tecnológico, de ciência, e de nossa base científica, que depende de formação avançada de pessoal. Isso demonstra o quão maduro está nosso ecossistema e fico muito feliz de participar dele."

O diretor-geral da ANP, Rodolfo Saboia, lembrou que o desenvolvimento tecnológico e a inovação são a chave para manter o Brasil em uma posição privilegiada no contexto de uma economia global e de baixo carbono. "É o momento, portanto, de contarmos com mais pesquisa, mais desenvolvimento e mais inovação para reforçar a competitividade do Brasil no setor de petróleo e gás natural e também para que o país aproveite o seu potencial como hub de desenvolvimento tecnológico no que diz respeito às fontes de energia renováveis".

Além da premiação na Categoria Personalidade da Academia, o Senai Cimatec foi finalista na categoria Projeto Desenvolvido por Instituição Credenciada e Empresa Brasileira, em colaboração com Empresa Petrolífera, na área temática geral “Exploração de Petróleo e Gás”, com o projeto OD OBN - Sistema de monitoramento sísmico de baixo custo para reservatórios. O projeto propõe um sistema inovador, que utiliza nós que permanecem no fundo do mar por cinco anos, registrando dados sísmicos autonomamente e sob demanda e se comunicando por meios acústicos e ópticos com o veículo autônomo submarino FlatFish.

O Prêmio ANP de Inovação Tecnológica tem como objetivo reconhecer e premiar os resultados associados a projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), que representem interesses dos setores de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis, Petroquímica, Energias Renováveis, Transição Energética e Descarbonização desenvolvidos no Brasil, por instituições de pesquisa credenciadas pela ANP, empresas brasileiras e empresas petrolíferas, com utilização total ou parcial de recursos da Cláusula de PD&I, presente nos contratos de Exploração e Produção. Além disso, reconhecer e premiar dissertação de mestrado desenvolvida no âmbito do Programa de Formação de Recursos Humanos da ANP, bem como reconhecer e premiar personalidades que tenham gerado contribuições relevantes de PD&I para o setor.