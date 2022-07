Senai Cimatec sedia seminário sobre Produtividade em Obras, em Salvador

Acontece amanhã (28), o Seminário de Produtividade em Obras, promovido pela empresa de engenharia eletromecânica e construção industrial, Tenenge - Técnica Nacional de Engenharia. O evento ocorrerá no Centro de Eventos do Senai-Cimatec 3, no bairro de Piatã, em Salvador, das 8h às 13h, em formato híbrido (presencial e online).

O encontro contará com a participação de especialistas em obras industriais, como o professor do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetônica e Ambiental da Universidade do Texas, em Austin, Carlos Caldas; o diretor de contratos do mercado de plantas industriais na Tenenge, Alejandro Castaño e o responsável pela área Corporativa de Confiabilidade e Estratégia de Manutenção da Braskem, Luis Mario Cunha Garcia Chavez.

Na ocasião, os palestrantes abordarão temas relacionados à saúde, segurança e meio ambiente na eletromecânica e construção industrial.

Quem não estiver na capital baiana poderá acompanhar virtualmente acessando os perfis da Tenenge no Youtube, Instagram e Facebook. A iniciativa conta com o apoio do CII – Construction Industry Institute, entidade baseada na Universidade do Texas (EUA).

Serviço

O que: Seminário de Produtividade em Obras

Quando: Quinta-feira, 28/07 - 8h

Onde: Centro de Eventos do Senai-Cimatec 3 - Piatã, e no Youtube, Instagram e Facebook da Tenenge