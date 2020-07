Senai faz lives em julho sobre diversidade e adaptação ao mundo pós-pandemia

O Senai Bahia realiza nesse mês de julho um ciclo de conversas para incentivar o desenvolvimento de habilidades para o futuro. Os eventos aconteceu nos dias 15, 22 e 29 deste mês, sempre às 17h, com transmissão ao vivo pelo Youtube. Os temas discutidos serão ampliação de conhecimento, diversidade, aulas on-line e mudança de comportamento.

As lives do Senai serão mediadas pelo publiciário Diego Oliveira, que também é cientista e CEO da Youpper. Na primeira live, na quarta (15), o tema será "Como alunos da Bahia foram parar na Rússia". Os técnicos formados pelo Senai Bahia vão falar sobre os caminhos que percorreram entre o curso técnico e as medalhas conquistadas na WordSkills, maior competição de educação profissional do mundo.

A segunda live, no dia 22, tratará do tema "Inclusão e Diversidade: seja protagonista do seu presente". Vão participar da conversa alunos e técnicos formados pelo Senai Bahia, que falarão da importância da integração de diversos perfis nos ambientes escolares e empresariais.

Por fim, na live do dia 29, o tema será "Mudança de Comportamento: já experimentou?". A ideia é conversar sobre os desafios impostos pela pandemia, que exigem que todos se adaptem a novas realidades. Alunos e docentes vão contar suas experiências com novas tecnologias e suporte para continuidade das aulas, agora on-line.