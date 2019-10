‘Senhora?’ Eduardo Bolsonaro vira meme após correr de jornalistas; veja vídeo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) saiu correndo para fugir da imprensa e, instantaneamente, virou piada entre internautas, nesta terça-feira (22). A indústria dos memes agiu rápido para comparar a cena a uma tentativa de entrevista que viralizou, na qual uma mulher é perseguida por uma repórter da TV Globo para comentar uma denúncia. Relembre abaixo.

A corrida do filho do presidente, que conseguiu se tornar o novo líder do PSL na Câmara, envolveu diversos repórteres, entre eles, o repórter Erick Mota, do site Congresso em Foco, que também correu e filmou a tentativa de entrevista. Assista ao vídeo original. O meme que uniu o áudio do primeiro vídeo às imagens do segundo foi postada por um perfil simpatizante ao petista Fernando Haddad. Assista. O vídeo com o áudio do “Senhora? Senhora?” fica ainda melhor pic.twitter.com/VkjqWMa3BO — Haddad Debochado (@HaddadDebochado) October 22, 2019 A cena também foi editada usando a trilha do filme Carruagens de Fogo, tema também bastante usado em cenas sobre competições olímpicas. SENHORA

Segundo o Congresso em Foco, o candidato a embaixador dos Estados Unidos apareceu no Plenário da Câmara de surpresa e fez uma fala breve contra o Foro de São Paulo.

Quando a imprensa foi abordá-lo, ele correu por três anexos do Congresso Nacional. Ainda segundo a reportagem, o deputado esbarrou em pessoas e seu segurança deixou um celular cair pelo caminho.

Antes de o filho do presidente da República deixar o Plenário, a deputada Caroline De Toni (PSL-SC) tentou despistar a imprensa e saiu pela entrada principal.

Ao chegar no Salão Verde, ela também tentou correr. Ao perceber que a imprensa não estava atrás dela, parou e perguntou: "De quem vocês estão atrás?" Logo na frente estava Eduardo Bolsonaro, que começou a correr, relata a reportagem.

Os jornalistas foram atrás do deputado. Começou então uma correria na Câmara. No vídeo, é possível ver que o deputado só parou de correr ao descer as escadas que dão acesso ao Anexo 4.

Eduardo assumiu a liderança do PSL nessa segunda (21), no lugar de Delegado Waldir, após uma guerra de listas dos deputados da legenda para decidir quem ficaria com o posto de comando da legenda na Casa.