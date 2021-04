'Sensação de alívio', diz um dos primeiros rodoviários vacinados em Salvador

A vacinação dos rodoviários com mais de 50 anos começou nesta segunda-feira (26) em Salvador. Entre os primeiros da fila estava o cobrador Renato Correia, de 52 anos, que recebeu sua primeira dose.

"Veio aquela sensação de alívio, né? A gente esperou tanto tempo. Uma satisfação por ter sido contemplado entre os primeiros. Fiquei muito alegre, apesar de ser apenas a primeira dose", descreve o cobrador.

Renato trabalha há 30 anos na função e seguiu na ativa durante a pandemia. Por estar em contato direto com centenas de passageiros todos os dias, tanto a rotina dele quanto da família teve que mudar. Agora, ele comemora que foi incluído nas prioridades.

"Rodoviário deveria ser um dos grupos prioritários justamente por estar exposto constantemente. Em média, durante um turno, passam 600 passageiros em um coletivo. Imagine como fica nossa cabeça tendo essa informação. Tanto que eu já peguei covid-19 no início desse ano, e creio que o contágio ocorreu durante o trabalho", teoriza.

Vacinação de rodoviários

A infectologista Fernanda Grassi, pesquisadora da FioCruz, explica que a vacinação dos rodoviários pode gerar um efeito de "proteção mútua" - para eles próprios, claro, mas também para os passageiros.

"Os ônibus são locais onde há aglomeração, espaços pequenos para muita gente. A vacinação dos rodoviários ajuda não só a proteção deles, como de quem precisa usar transporte público diariamente", reforça Grassi.

Como os rodoviários estão expostos por jornadas de pelo menos oito horas diárias, em contato com grande quantidade de pessoas, o risco de contaminação pela covid-19 - e por qualquer outro vírus em circulação - é maior, o que torna justificável a vacinação desse público. "Como também precisariam ser vacinados outros profissionais, que trabalham em supermercados, com limpeza. Mas, sem vacina para todos, é necessário priorizar a prioridade", afirma ela, que defende a inclusão de profissionais que estão na linha de frente da prestação de serviços e não pararam durante a pandemia.



Em vídeo publicado no Instagram, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira, afirmou que a "luta, agora, é para vacinar todos os trabalhadores". No dia 24 de março, os rodoviários fizeram um protesto, na região da Estação da Lapa, para pedir que fossem incluídos no grupo prioritários para a vacinação contra a covid-19.

Para ter acesso ao imunizante, o trabalhador deve conferir o nome na lista disponibilizada no site da SMS. No ponto de imunização, deverá apresentar obrigatoriamente uma cópia impressa do último contracheque. A vacinação acontecerá, das 8h às 16h, nos pontos drive-thru da Arena Fonte Nova – Nazaré, Atakadão Atakarejo – Fazenda Coutos, 5º Centro de Saúde – Barris, Parque de Exposições – Paralela; Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências (FBDC) – Unidade Cabula e Vila Militar – Dendezeiros.

Os pontos fixos estão localizados na USF Vista Alegre, UBS Nelson Piauhy Dourado – Águas Claras, USF Resgate, USF Federação, USF Santa Luiza, USF Plataforma, USF Cajazeiras X, 5º Centro de Saúde – Barris e Colégio da Polícia Militar – Dendezeiros.

Idosos, pessoas com Síndrome de Down e pacientes em hemodiálise – Os idosos podem receber a primeira dose, das 8h às 16h, nos pontos drive-thru da Arena Fonte Nova – Nazaré, Atakadão Atakarejo – Fazenda Coutos, 5º Centro de Saúde – Barris, Parque de Exposições – Paralela; Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências (FBDC) – Unidade Cabula e Vila Militar – Dendezeiros.

Os pontos fixos estão localizados na USF Vista Alegre, UBS Nelson Piauhy Dourado – Águas Claras, USF Resgate, USF Federação, USF Santa Luiza, USF Plataforma, USF Cajazeiras X, 5º Centro de Saúde – Barris e Colégio da Polícia Militar – Dendezeiros.

Nestes mesmos postos e horários acontece a vacinação para pessoas com Síndrome de Down. Para ter acesso à dose é preciso estar com o nome cadastrado no site da SMS, e apresentar documento oficial de identificação com foto no ato da vacinação.

Da mesma forma, os pontos também podem ser acessados pelos pacientes em hemodiálise, que devem estar com os nomes cadastrados no site da SMS e, no ato da vacina, apresentar documento oficial de identificação com foto.