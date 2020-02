'Sentimento forte, de gratidão', diz Brown sobre volta ao arrastão

De fora do Carnaval no último ano, o multiartista Carlinhos Brown voltou a puxar seu tradicional Arrastão da Meia-Noite na madrugada de terça (25) para quarta-feira (26), no circuito Dodô (Barra/Ondina). "É um sentimento forte, de gratidão e de oportunidade. Sou feito e criado por esse público", comemorou o Cacique.

Antes do trajeto, Brown abriu os caminhos com banho de pipoca e milho no chão da avenida e nos foliões que estavam ansiosos para ver a volta do ídolo. "São eles que me dão ênfase para crescer. Muitas vezes as câmeras não estiveram do meu lado, mas os olhares deles estiveram", disse o cantor, sobre seus fãs.

Antes de cantar na Barra, Brown conversou com alguns jornalistas sobre o Carnaval desse ano que, em sua opinião, teve "aquela força, aquele pique". "Que as marcas tenham mais coragem de vir à cultura. Se não fosse a prefeitura, não teria condição de fazer aquela abertura, porque são custos altos. Nós temos capacidade, sim, de jogar o Carnaval muito mais além como é a responsabilidade do trio elétrico", defendeu.

