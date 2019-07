'Separação emburrece o outro', diz Piovani após chegada de Scooby a Portugal

A atriz e apresentadora Luana Piovani fez um vídeo de desabafo no Instagram após a chegada do ex-marido, o surfista Pedro Scooby, em Portugal. Ele foi visitar os filhos do ex-casal.

"A minha vontade, eu nem posso dizer, mas o que eu vou fazer? Não posso fazer da minha vida uma guerra. É difícil, eu fico sem saber o que fazer... Ou eu proíbo ou eu arrumo uma confusão ou eu não deixo ficar junto...", disse a atriz.

No vídeo, ela ainda fez uma legenda: "merda de separação que simplesmente emburrece o outro. Peço ajuda pra quem?".

"Não sei o que fazer. Não adianta conversar. Falar com a parede. Realmente não sei o que fazer", desabafa Luana, escrevendo que "Separação que emburrece o outro", completou.

Scooby postou um vídeo em que os filhos dele e Luana aparecem dançando músicas de Anitta. Ele disse que a escolha da playlist foi dos pequenos. "Nem sei se eu deveria explicar isso pra vocês, mas vamos lá! A playlist que estava tocando hoje no carro não fui eu que escolhi. São as músicas prediletas dos meus filhos", explicou.